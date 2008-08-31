بانک مرکزی با زحمت جلوی کاهش دستوری نرخ سود را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر طهماسب مظاهری امروز در نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه تغییرات صورت گرفته در ایران چکهای جدید به منظور اصلاح نظام ایران چک است، گفت: اگر این اصلاحات صورت نمی گرفت، بانکها معادل منابعی که در اختیار داشتند به نقدینگی جامعه اضافه می کردند که کار اصولی و درستی نبود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: اقدام بانکها در صدور چک پولها برای خدمت رسانی به مردم بود که قابل دفاع است، ضمن اینکه مردم نمی توانستند با اسکناس هزار یا دو هزار تومانی و اخیرا 5 هزار تومانی و با نرخهای فعلی هزینه های روزانه خود را تامین کنند.

وی افزود: بانک مرکزی در غیاب وجود اسکناس متناسب با نیاز مردم و اندازه های اقتصادی ابتکاری به خرج داد تا برای خدمت رسانی به مردم ابزارهای مورد نیاز آنها را تامین کند.

مظاهری با بیان اینکه نظام ایران چک باید به شکل ابزار جایگزین در اختیار مردم باشد و آثار نقدینگی نداشته باشد، تصریح کرد: کار درست ما این بود که اسکناس درشت چاپ کنیم که موفق به انجام این کار نشدیم، بنابراین در غیاب این مسئله چک پولهای جدید منتشر شد.

وی با بیان اینکه بانکها برای دریافت چک پولها از بانک مرکزی خط اعتباری دریافت می کنند، افزود: اگر بانک مرکزی بابت چک پولها پولی نگیرد، قطعا نقض قرض می شد، لذا باید انگیزه ای در بانکها ایجاد می کردیم.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اگر قرار باشد به سیستم بانکی اسکناس داده و مابه ازایی بابت آن دریافت نکنیم، قطعا پایه پولی افزایش می یافت که این کار خطایی است.

مظاهری ادامه داد: بانکها باید نقدینگی خود را به نحوی مدیریت کنند که نیازی به خط اعتباری نداشته باشند، ضمن اینکه بانک مرکزی نیز این خط اعتباری را قطعا جمع می کند.

نرخ سود بانکی

وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود از 17 به 12 درصد در عقود مبادله ای طی یک فرآیند صورت گرفته است، افزود: این در حالی است که طی سالهای 85 و 86 سود بالایی به عقود مشارکتی پرداخت می شد.

رئیس کل بانک مرکزی به نرخ سود غیر رسمی در بازار به عنوان یک واقعیت اشاره کرد و افزود: تعیین سود عقود مبادله ای در بانکداری اسلامی لزوما تعیین نرخ سود نیست و عقود مبادله ای تنها یکی از اجزای سود بانکی و یک عامل درون زا است که متناسب با اتفاقات جامعه و سایر پارامترها تعیین می شود.

وی با تاکید بر اینکه باید سازوکاری تعیین کرد که با آرامش در نظام اقتصادی و با کاهش نرخ تورم، نرخ سود را نیز کاهش داد و همه نیز به این نرخ پایبند باشند، تصریح کرد: یعنی اگر تفاوتی بین نرخ سود بانکها و موسسات مالی وجود دارد، باید ناشی از کارآیی، بهره وری و خدمات رسانی بهتر آنها باشد که می تواند بین نرخ یک تا 1.5 درصد متغیر تعیین شود.

مظاهری با اشاره به اینکه بانک مرکزی از کاهش نرخ سود بانکی با زحمت جلوگیری کرد، اظهارداشت: باید بر روی نرخ سود بانکی به عنوان یک موضوع کار کرد.

تدوین ضوابط قرض با پول اعتباری

وی با اشاره به جای خالی بحث تنظیم ضوابط مربوط به عقد قرض در بانکداری اسلامی، گفت: نکته مهم در نظام بانکی کشور علاوه بر توجه به 4 مقوله انصاف، شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت که مورد توجه تمام موسسات و بنگاه های اقتصادی است، انطباق با شریعت و آموزه های دینی و اجتناب از محرمات دینی است که همین امر بانکداری اسلامی را از سایر نظامهای بانکداری متمایز می کند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه ربا، رونق، تولید و برکت را از فعالیت اقتصادی می گیرد و با فطرت انسانی منطبق نیست، بر رفع اشکالات بانکداری اسلامی، طراحی ابزار جدید و پاسخگویی به ابهامات بانکداری اسلامی تاکید کرد.

وی به گذشت 25 سال از تصویب قانون بانکداری بدون ربا اشاره کرد و اظهارداشت: در ابتدا قرار بود این قانون به مدت 4 سال به صورت آزمایشی اجرایی شود، اما هم اکنون 25 سال از ان زمان می گذرد و در این مدت با اشکالات بیشتری در این قانون مواجه هستیم که باید اصلاح شود.

مظاهری با تاکید بر اینکه قانون بانکداری اسلامی باید پاسخگوی نیازهای پولی و بانکی کشور باشد، بانکداری یا ابزار پولی را پدیده ای جدید عنوان کرد و گفت: پول اعتباری که پدیده جدیدی محسوب می شود باید دارای حکم نیز باشد.

وی با بیان اینکه از ظرفیت عقد قرض به عنوان یکی از عقود بازار پولی کمتر استفاده شده است، یکی از نقاط قوت نظام حاکمیتی و پویایی دین اسلام را پاسخگویی به نیازهای روز متناسب با اصول اسلامی عنوان کرد.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی بر اساس عقد قرض در اسلام نباید قرض گیرنده و قرض دهنده مورد ظلم واقع شوند و در بانکداری اسلامی این بحث که فرد قرض گیرنده بیش از آنچه که قرض گرفته، پس ندهد، حل شده است.

وی با تاکید بر اینکه بانکداری کشور به هیچ وجه به وادی ربا نیفتاده و کاملا بدون ربا است و این ادعای درستی از سوی علمای کشور ما است، افزود: نظام قرض الحسنه ما نیز غیر ربوی است؛ اما نمی توانیم ادعا کنیم که غیرظالمانه است.

مظاهری ادامه داد: اگر به این وادی وارد نشده ایم که منافع قرض دهنده را چگونه تامین کنیم، از ترس افتادن به وادی ربا که آفت بزرگی محسوب می شود، بوده است.

وی با تاکید بر اینکه تامین حق فرد قرض دهنده در قالب پول اعتباری صوت گیرد، گفت: اما اینکه چگونه این اتفاق خواهد افتاد، سوالی است که باید به آن پاسخ داد و تعریفی از قرض در پول اعتباری صورت گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: اما این مطالب به این معنا نیست که اقدامات انجام نشده در نظام بانکی ما کم ارزش است، بلکه آنچه انجام شده در هیچ کشوری مسلمانی دیده نشده است.

وی از رشد بانکداری اسلامی به میزان 17 درصد در سال گذشته و 15 درصد در سال قبل از آن در سطح دنیا خبرداد و تصریح کرد: این میزان رشد بی سابقه بوده است.

مظاهری با اشاره به اینکه در امور قرض الحسنه در نظام بانکی وارد امور خیریه شدیم، افزود: به عبارت دیگر مفهوم قرض را از امور تجاری به مفهوم خیریه و عام المنفعه تبدیل کردیم که این امر در حد خود مقدس است.

وی بر تدوین ضوابط قرض با پول اعتباری تاکید کرد و افزود: این امر نیازمند کار مشترک کارشناسی تیمی، فقهی، علمی و مذهبی است.