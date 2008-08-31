روسیه تسلط آمریکا بر جهان را نمی پذیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دیمیتری مدودف در گفتگویی با شبکه های تلویزیونی روسیه اظهار داشت: روسیه نمی تواند یک سیستم جهانی را بپذیرد که آمریکا تنها تصمیم گیرنده باشد.

وی افزود: چنین جهانی بی ثبات و تهدید به بروز جنگ در آن بسیار است.

مدودف خاطرنشان کرد: جهان باید چندقطبی باشد و جهان تک قطبی قابل قبول نیست.

این سخنان رئیس جمهوری روسیه یک روز پیش از برگزاری نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل درباره بحران میان گرجستان و روسیه اظهار شد.

مدودف همچنین اظهار داشت که روسیه می تواند تحریم هایی را علیه کشورهای دیگر اعمال کند.

وی افزود: ما خواهان تحریم دیگران نیستیم و آن را در شرایط سخت اعمال خواهیم کرد.