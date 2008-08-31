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۱۰ شهریور ۱۳۸۷، ۲۰:۳۴

مدودف:

روسیه تسلط آمریکا بر جهان را نمی پذیرد

روسیه تسلط آمریکا بر جهان را نمی پذیرد

رئیس جمهوری روسیه امروز تاکید کرد که نمی تواند با جهانی که فقط آمریکا در آن تصمیم گیرنده باشد، موافقت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دیمیتری مدودف در گفتگویی با شبکه های تلویزیونی روسیه اظهار داشت: روسیه نمی تواند یک سیستم جهانی را بپذیرد که آمریکا تنها تصمیم گیرنده باشد.

وی افزود: چنین جهانی بی ثبات و تهدید به بروز جنگ در آن بسیار است.

مدودف خاطرنشان کرد: جهان باید چندقطبی باشد و جهان تک قطبی قابل قبول نیست.

این سخنان رئیس جمهوری روسیه یک روز پیش از برگزاری نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل درباره بحران میان گرجستان و روسیه اظهار شد.

مدودف همچنین اظهار داشت که روسیه می تواند تحریم هایی را علیه کشورهای دیگر اعمال کند.

وی افزود: ما خواهان تحریم دیگران نیستیم و آن را در شرایط سخت اعمال خواهیم کرد.

کد مطلب 741912

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