تغییر دسته جمعی مسئولان فرودگاهی/ تغییر دومین معاون رحمتی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری در حکمی سید احمد مومنی رخ را جایگزین اصغر کتابچی در شرکت فرودگاههای کشور کرد.

مومنی رخ پیش از این معاون عملیات هوانوری و عضو هیئت مدیره شرکت فرودگاههای کشور بود. همچنین بخشی زاده، مهابادی و باقریان که اعضای هیئت مدیره شرکت فرودگاههای کشور بودند، نیز تغییر کردند.

براساس اطلاعات واصله ، کتابچی و بخشی زاده قبل از تغییر خود تقاضای بازنشستگی کرده بودند.

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور به زودی برگزار می شود. عبدالرحیمی، قدیمی، گل محمدی و مکری نیز به زودی به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره شرکت فرودگاههای کشور فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

بهبهانی که 15مردادماه سال جاری از مجلس رای اعتماد گرفته، قصد دارد تغییرات دیگری درسطوح مدیریتی وزارت راه و ترابری ایجاد کند.

وی هفته گذشته نیز حکم تغییر عبدالرضا شریعتی معاون امور پارلمانی، استانها و راههای روستایی وزارت راه و ترابری را امضا کرد. برهمین اساس، حمید بهبهانی تاکنون دو معاون محمد رحمتی وزیر سابق راه و ترابری را تغییر داده است.

گفته می شود محمد رحمتی وزیر سابق راه وترابری در دوران وزارت خود برای تغییر مسئولان فرودگاهی کشور تحت فشار بود ولی هیچگاه تن به این خواسته نداد. در عین حال، شنیده شده که پست قائم مقامی وزارت راه و ترابری به مهدی هاشمی سرپرست سابق وزارت کشور پیشنهاد شده است.