قدرت نیروهای مسلح اقتدار کشور را افزایش داده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، علیرضا افشار در چهارمین همایش منطقه ای معاونین سیاسی و امنیتی، مدیران کل سیاسی و فرمانداران شش استان غرب کشور که در کرمانشاه برگزار شد، با تشریح ابعاد عملیات روانی دشمن علیه انقلاب اسلامی اظهار داشت: مهمترین تهدید علیه کشور عملیات روانی دشمن و همچنین تهدید اقتصادی و محدویت های علمی است.

وی با طرح این سئوال که با توجه به انجام عملیات روانی دشمن علیه کشور، آیا ساز و کارهای لازم جهت خنثی نمودن این مهترین تهدید اندیشیده شده است، گفت: برنامه ریزی جهت عدم تحقق برنامه های عملیات روانی دشمن ضروری است از اینرو طی چند مدت گذشته طرحی در شورای امنیت ملی به تصویب رسید که امیدواریم با اجرای آن، برنامه های کاری جهت مقابله با عملیات روانی دشمن بیش از پیش افزایش یابد.

افشار با بیان اینکه مسئولان سیاسی استانها باید نسبت به حوزه کاری و مسائل سیاسی و اجتماعی اشراف و آگاهی کافی داشته باشند، خاطرنشان کرد: وزارت کشور طی برنامه ای ویژه نسبت به تهیه تعدادی مقالات و گزارشهای تحلیلی برای مسئولان سیاسی استانداریها و فرمانداریها اقدام می کند که به صورت فصلی ارائه خواهد شد اما از سوی دیگر مسئولان سیاسی نیز باید همواره در جهت ارتقاء دانش و آگاهی های خود کوشا باشند.

معاون سیاسی وزارت کشور تصریح کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره از سوی دشمنان دچار تهدید بوده است که توطئه های مختلفی از قبیل کودتا، ترورشخصیتها و تحمیل جنگ برای کشور را تدارک دیدند.

افشار با بیان اینکه مردم همواره نسبت به ارزشها و اهداف والای انقلاب اسلامی دلبستگی و تعلق خاصی دارند، گفت: دشمنان در گذشته تصور می کردند که مردم دیگر رویکردی به اهداف انقلاب ندارند اما با گرایش به ارزشهای والا و گفتمان انقلاب اسلامی طی سه سال گذشته فشار و تهدیدات آنها به کشور نیز افزایش یافته است.

وی شناسایی حوزه ها و محورهای تهدیدات از سوی مسئولان سیاسی را بسیار با اهمیت عنوان کرد و اظهار داشت: تلاش برای افزایش روحیه همبستگی و وحدت ملی و کاهش تعصبات قومی و قبیله ای الزامی است، از اینرو مسئولان سیاسی باید با آسیب شناسی از حوزه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ظرفیتهای بهره برداری دشمن را از حوزه های تهدیدات کاهش دهند.

افشار با اشاره به نقش مهم استانهای مرزی کشور با کشورهای مجاور جهت تاثیرگذاری بر مردمان آن مناطق خاطرنشان کرد: استانهای مرزی کشور به جای تاثیرپذیری از کشورهای مجاور باید بر آن مناطق تاثیرگذار باشند و تلاش ویژه ای جهت کمرنگ تر کردن نفوذ دشمنان بر مناطق همجوار خود داشته باشند.

معاون سیاسی وزارت کشور ادامه داد: باید فضای ذهنی، همکاری و مشارکت مردم را از طریق تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب کسب نماییم تا زمینه نشاط و امید در جامعه بیش از پیش گسترش یابد.

وی با اشاره به موضوع عملیات روانی و با بیان اینکه این موضوع تعاریف مختلف و زیادی دارد گفت: عملیات روانی به عنوان یک فن و دانش مطرح است که کشورهای اروپایی و به خصوص آمریکا از این دانش و ابزار بسیار استفاده می کنند، به طوریکه در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران از این ابزار آنقدر استفاده کردند که مردم جهان فکر می کردند که ایران آغاز کننده جنگ بوده است.

افشار با بیان اینکه بزرگترین عملیات روانی دنیا در جنگ آمریکا به عراق صورت گرفت، افزود: در عملیات روانی سه موضوع همراهی خود مردم کشور متجاوز، همراهی جامعه و مردم کشور مورد هجوم و همچنین همراهی کشورهای دنیا بسیار مهم است.

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه در جنگ آمریکا علیه عراق با ایجاد جنگ روانی ابتدا همراهی مردم کشور خود، سپس مردم عراق و همچنین کشورهای دنیا حاصل شد، گفت: استکبار جهانی برای ایجاد جنگ و عملیات روانی به دسیسه ها و روشهای متفاوت متوسل می شود.

وی با اشاره به حادثه 11 سپتامبر از این حادثه به عنوان موضوعی جهت تامین منافع آمریکا و کسب مجوز برای حمله به افغانستان و عراق نام برد و گفت: موضوع القاعده که دست پرورده خود آمریکا است، طوری در دنیا از این نام استفاده کردند که مسئله امنیت شهروندان آمریکا به مسئله مهم و اول تبدیل شد، بنابراین با استفاده از این حربه و ایجاد وحشت در آمریکا و دیگر کشورها مجوز لازم را جهت حمله به کشورهای افغانستان و عراق با هدف به اصطلاح از بین بردن تروریسم به دست آوردند.

افشار بیان داشت: در جنگ عراق، عملیات روانی آمریکا و متحدانش آنقدر زیاد بود که مردم عراق در مقابل حمله آنها ایستادگی زیادی نداشتند.

معاون سیاسی وزارت کشور ادامه داد: با استفاده از 11 سپتامبر و چند حادثه دیگر در لندن همراهی تعدادی از کشورها را برای حمله به عراق و افغانستان کسب و نیز فضای روانی و عملیاتی خاصی در دنیا ایجاد کردند.

وی از 11 سپتامبر به عنوان نقطه عطفی در ایجاد فضای روانی و عملیاتی در دنیا نام برد و اظهار داشت: صهیونیستها که در هئیت حاکمه آمریکا نفوذ زیادی دارند، بیشترین استفاده را از این حادثه داشتند و برای خراب کردن چهره و رفعت دین مبین اسلام آنرا به جهان اسلام نسبت دادند.

افشار افزود: هدف آمریکا از حمله به افغانستان و عراق، ایران بود زیرا ایران اسلامی تهدید کننده منافع نامشروع آمریکا در منطقه است و آمریکا هم برای ضربه زدن به وحدت و انسجام اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی بحث قومیتها را دنبال و پیگیری می نماید.

وی از برگزاری همایش همبستگی اقوام با حضور شخصیتهای برجسته اقوام در سراسر کشور در دهه فجر انقلاب امسال خبر داد و گفت: در نظر داریم با دعوت از شخصیتهای برجسته اقوام و قومیتها در سراسر کشور به یک همبستگی و وحدت ملی برای خنثی نمودن توطئه ها و اهداف دشمنان در ضربه زدن به وحدت ملی دست پیدا کنیم.

افشار تصریح کرد: باید با تشکیل اتاق فکر و استفاده از نظرات افراد اندیشمند و صاحب نظر و حمایت و پشتیبانی از برنامه ها همواره در جهت خنثی نمودن توطئه های دشمنان گام برداریم.

معاون سیاسی وزارت کشور از مسئله حقوق بشر به عنوان محور دوم دشمن علیه کشور نام برد و بیان داشت: متاسفانه بیشتر جریانات سیاسی همگرا با غرب، کشورهای خارجی را در بحث حقوق بشر همراهی می کنند اما باید توجه داشت که هر کشوری برای خود یک حدود و مرزبندی مشخصی دارد.

افشار مسئله مذهب را به عنوان حربه سوم دشمنان علیه کشور نام برد و افزود: علی رغم هیاهوها و جنجالهای کشورهای استکبار جهانی علیه ایران اسلامی در خصوص حقوق بشر، چندین نماینده ادیان و مذاهب مختلف در مجلس وجود دارد اما با توجه به جمعیت گسترده مسلمانان در کشورهای اروپایی، این گروه عظیم جامعه حتی از داشتن نماینده محروم هستند، بنابراین بحث حقوق بشر آنها تنها به عنوان یک دسیسه به جهت تامین منافعشان مطرح می شود.

وی همچنین بیان داشت: بحث تهدید نظامی نیز یکی دیگر از حربه های دشمنان جهت نا امن جلوه دادن کشور به منظور جلوگیری از سرمایه گذاری در کشور است.

معاون سیاسی وزیر کشور در پایان سخنان خود با اشاره به افزایش اقتدار نیروهای مسلح این اقتدار را باعث افزایش اقتدار و قدرت کشور خواند و گفت: افزایش اقتدار نیروهای مسلح از یکسو باعث ترس و وحشت دشمن و از سوی دیگر باعث آرامش و امنیت کشور می شود.

این همایش با حضور آیت الله موحدی کرمانی عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونین سیاسی و امنیتی و مدیران کل سیاسی استانداریهای شش استان غرب کشور در محل سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد.