مایه کوبی 79 هزار و 500 رأس دام علیه بیماری تب برفکی در همدان

احمد کریمی مخصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان، با بیان اینکه فاز 16 واکسیناسیون تب برفکی در قالب طرح توسعه خدمات دامپزشکی در مناطق روستایی به اجرا در آمد، اظهارداشت : در این طرح 79 هزار و 500 رأس دام علیه این بیماری ویروسی واکسینه شدند .

وی از همکاری فارغ التحصیلان رشته دامپزشکی شاغل در بخش خصوصی برای اجرای این طرح خبر داد و گفت : برای اجرای این طرح 417 میلیون ریال با بخش خصوصی قرار داد امضاء شده است .

کریمی مخصوص در ادامه از کاهش 43 درصدی مبتلایان به بیماری تب مالت در همدان خبر داد و گفت : با اجرای دستورات سازمان دامپزشکی کشور آلودگی انسانی به تب مالت در استان همدان 43 درصد کاهش یافته است .