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۱۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۰۳

مایه کوبی 79 هزار و 500 رأس دام علیه بیماری تب برفکی در همدان

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل دامپزشکی استان همدان گفت: 79 هزار و 500 رأس دام در همدان علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند.

احمد کریمی مخصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان، با بیان اینکه فاز 16 واکسیناسیون تب برفکی در قالب طرح توسعه خدمات دامپزشکی در مناطق روستایی به اجرا در آمد، اظهارداشت: در این طرح 79 هزار و 500 رأس دام علیه این بیماری ویروسی واکسینه شدند.

وی از همکاری فارغ التحصیلان رشته دامپزشکی شاغل در بخش خصوصی برای اجرای این طرح خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح 417 میلیون ریال با بخش خصوصی قرار داد امضاء شده است.

کریمی مخصوص در ادامه از کاهش 43 درصدی مبتلایان به بیماری تب مالت در همدان خبر داد و گفت: با اجرای دستورات سازمان دامپزشکی کشور آلودگی انسانی به تب مالت در استان همدان 43 درصد کاهش یافته است.

مدیر کل دامپزشکی استان همدان خاطرنشان کرد: در سال جاری سه میلیارد و 30 میلیون ریال اعتبار برای اجرای طرحهای مبارزه با بیماریهای انگلی در همدان درنظر گرفته شده است.

کد مطلب 742009

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