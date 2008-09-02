هزار توی توافقنامه امنیتی بغداد - واشنگتن با دو نگاه از درون عراق

در حالی روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن بعنوان یک مبنع غیر رسمی پیش نویس کامل توافقنامه امنیتی بغداد - واشنگتن را منتشر کند که حرکتهای داخلی و خارجی برای مشخص شدن تکلیف این توافقنامه شدت یافته است درروزهای اخیر مقامات مختلف عراقی در جناحهای مختلف رایزنی های فشرده ای را برای تنظیم نهایی توافقنامه راهبردی بغداد - واشنگتن آغازکرده اند.

دو نگاه به توافقنامه امنیتی از منظر عراقیها وجود دارد؛ نگاه اول: گروهی هستند که بطور کلی با روح توافقنامه امنیتی مخالف هستند و امضای آنرا توسط مقامات عراقی با توجه به اهداف تعدیل شده طرف آمریکایی در این توافقنامه را رد می کنند.

نگاه دوم : گروهی هستند که بطور مشروط توافقنامه راهبردی آمریکا و عراق را می پذیرند.

نمایندگان پارلمان عراق که اجرایی شدن این توافقنامه به تصویب آنها بستگی دارد و برخی مقامات سیاسی و مذهبی این کشور در این گروه جای دارند. تعیین جدول زمانی مشخص و قابل اجرا برای خروج کامل نیروهای آمریکایی در سطوح مختلف از عراق ، حذف بند دادن مصونیت های قضایی به مقامات و نظامیان آمریکا در طول مدت تعیین شده در عراق طبق توافقنامه و احترام کامل به حاکمیت و استقلال عراق ازجمله شروط اسامی این گروه است.

بدین ترتیب باتوجه به وجود دو نگاه متفاوت از درون عراق به توافقنامه امنیتی و پا فشاری ایالات متحده آمریکا به امضای هر چه سریعتر این توافقنامه با توجه به خواسته های دست بالای طرف آمریکایی هم اکنون فرایند مذاکرات دو طرف ذینفع مستقیم درتوافقنامه با توجه به دو نگاه مختلف از درون عراق در یک مسیر سنگاخی حرکت می کنند.

از سوی دیگر با توجه به متنی که روزنامه الشرق الاوسط لندن از توافقنامه امنیتی در قالب یک مقدمه و 27 ماده منتشر کرده اصل احترام به قوانین عراق مورد تایید قرار گرفته اما نمی توان ضمانت اجرایی برای آن از سوی طرف آمریکایی لحاظ کرد.

حمله نیروهای آمریکایی در قالب شرکتهای خصوصی ( بلک واتر) به مواضع غیرنظامیان عراق سابقه طولانی دارد و درواکنش فقط مقامات آمریکایی از آن بعنوان اشتباه سخن می گویند.با این وجود بر اساس منشور سازمان ملل متحد احترام و حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی کشور ها جز اهداف اول و دوم آن می باشد.

بهر حال با توجه به اصل قرار دادن قوانین بین المللی درچنین شرایطی توافقنامه امنیتی بغداد - واشنگتن در مسیرغلط حرکت می کند اما به نظر می رسد با اظهارات اخیر مقامات عراقی این توافقنامه در یک نسخه تعدیل شده که بتواند نظر مخالفین داخلی را جلب کند سرانجام در یک شرایط پیچده به امضا برسد که نمی توان افق روشنی را برای آن پیش بینی کرد. البته با توجه به شرایط پیچیده این امکان وجود دارد این توافقنامه به امضا نرسد.