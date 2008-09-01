فعالان عرصه چاپ خراسان جنوبی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، معاون فرهنگی و هنری ارشاد اسلامی خراسان جنوبی صبح امروز در این مراسم گفت: برگزاری جشنواره‌ های کشوری صنعت چاپ کمک به سزایی در خصوص بررسی مشکلات و تنگناهای این صنعت داشته و ارائه راهکارهای مناسب از مهمترین بازخوردهای این جشنواره ‌ها است.

محمدحسین جعفری با بیان اینکه صنعت چاپ یکی از صنایع مادر است، اظهار داشت: با نوآوری و به روز شدن چاپخانه ‌های استان می ‌توان ضمن بالا بردن کیفیت و تنزل قیمت از خارج شدن سفارشات چاپ از استان جلوگیری کرد.

وی از صدور شناسنامه برای ماشینهای چاپ در آینده نزدیک خبر داد و افزود: با برگزاری کارگاه‌ های چاپ برای متولیان این امر، قوانین به روز و نگاه جدید و تحصیلات دانشگاهی در این صنعت و همچنین مساعدت لازم بانکهای عامل به منظور تأمین اعتبار مورد نیاز برای خرید وسایل و تکنولوژی روز دنیا در این صنعت می ‌توان شاهد رشد روزافزون صنعت چاپ در استان باشیم.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی، شوراها و سازمانهای مردم‌ نهاد استانداری خراسان جنوبی نیز در این مراسم با بیان مؤلفه ‌هایی در بحث فرهنگ گفت: برنامه ‌ریزی، هدفمند و مدیریت نوین لازمه صنعت چاپ استان است.

به گفته وی در حال حاضر 13 چاپخانه در خراسان جنوبی فعالیت دارند که 80 درصد آنا به صورت سنتی اداره می شوند.

محمدعلی قاسم ‌زاده ‌نداف از آمادگی کامل دفتر امور اجتماعی استانداری و دانشگاه جامع عملی کاربردی استان برای راه ‌اندازی و پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی رشته صنعت چاپ از مهرماه سال جاری برای فعالان عرصه چاپ بدون کنکور خبر داد.

در این مراسم از مدیران، کارگران نمونه و تمام فعالان عرصه چاپ استان از سو ی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با اهدای جوایز و لوح سپاس تقدیر شد.