به گزارش خبرگزاری مهر، کلیه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون GRE مورخ 18 آبان 1387 (8 نوامبر 2008) برای ثبت نام در این آزمون می توانند از دوشنبه 11 شهریور تا دوشنبه 25 شهریور به واحد آزمونهای بین الملل و زبانهای خارجی سازمان سنجش واقع در خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات اللهی (ویلا)، کوچه شهید امانی، واحد ارتباطات مردمی مراجعه کنند.

قطعه عکس 3×4 تمام رخ سال جاری، تصویر صفحه اول شناسنامه یا گذرنامه و همراه داشتن شماره کارت ملی از مدارک لازم برای ثبت نام است. هزینه ثبت نام مبلغ 151 دلار یا معادل ریالی آن است.

همراه داشتن اصل کارت شناسایی معتبر جهت اخذ معرفی نامه به بانک الزامی است و ساعت مراجعه به بانک همه روزه از 9 صبح لغایت 12 است.