به گزارش خبرنگار مهر در اهر، حجت الاسلام جواد حاجی زاده، پیش از ظهر امروز در شورای فرهنگ عمومی شهرستان اهر افزود: باید با ارائه ساز و کارهای مناسب و بهره مندی از آموزه های دینی فرهنگ صرفه جویی را به جامعه تعمیم داده و آنرا به یک فرهنگ تبدیل کنیم.

وی اسراف در تمامی زمینه ها را تجاوز به حقوق دیگران برشمرد و افزود: متاسفانه امروز فرهنگ اسراف، ریخت و پاش و برپایی سفره های رنگین به صورت بی رویه در جامعه رواج یافته است.

حاجی زاده تصریح کرد: باید با بهره گیری از کارشناسان فرهنگی، دینی و روشنگری های لازم با الگوهای مناسب فرهنگ صرفه جویی را به یک فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل کنیم.

امام جمعه اهر نقش موثر علمای دینی، اساتید دانشگاهی و فرهنگیان را در تحقق فرهنگ صرفه جویی بسیار مهم و تاثیرگذار عنوان کرد و خواستار تلاش همگانی در جهت تحقق این امر شد.