به گزارش خبرگزاری مهر، این شماره مجلة "خردنامه صدرا" همچون شماره‌های پیشین، شامل مقالات اساتید مطرح فلسفه می‌‌شود که از آن جمله می‌توان به حکمت متعالیه و ملاصدرا و اثبات تکثر در عالم خیال، کار علمی مشترکی از «دکتر رضا اکبریان» و «حسن مرادی»، اصول انسانشناسی ملاصدرا از «دکتر محمدعلی نویدی»، تأثیر ویگتنشتاین بر الهیات از «دکتر رسول برجیسیان» و بخش سوم مقالة جریانشناسی خیال در منظومة عرفانی محی الدین عربی، محصول همکاری مشترک «دکتر مریم صانع‌پور» و «دکتر احمد بهشتی» اشاره نمود.

مقدمه‌ای بر فلسفة اخلاق ملاصدرا از «سید محمد منافیان»، وحدت وجود در فلسفه اسپینوزا با نگاه به فلسفه وحدت وجودی صدرا از «فهیمه شریعتی» و زیبایی از دیدگاه ملاصدرا از «دکتر علی‌اکبر افراسیاب پور» نیز از جمله مقالات پنجاه و یکمین شماره «خردنامه صدرا» به حساب می‌آیند.

آخرین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «خردنامه صدرا» به مدیرمسئولی «سید محمد خامنه‌ای» و زیرنظر هیئت تحریریه، به تازگی در 124 صفحه و بهای 1000 تومان به علاقمندان عرصة علم و فلسفه عرضه شده است.

