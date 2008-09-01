100 روحانی مبلغ به روستاهای استان زنجان اعزام می شوند

حجت الاسلام علی دشتکی در گفتگو با خبرنگار مهر زنجان، بر لزوم توسعه فعالیتهای تبلیغی و فرهنگی افزود: سازمان تبلیغات اسلامی با توجه به رسالت تبلیغی و فرهنگی خود در مقاطع مختلف سال اقدام به اعزام روحانبون مبلغ به نقاط مختلف استان می کند که امسال نیز در تداوم این رسالت 450 نفر از روحانیون بومی و 650 نفر از روحانیون اعزامی از قم به نقاط مختلف استان اعزام می شوند.

وی ادامه داد: این تعداد روحانی در هزار و 200 روستا در سطح استان زنجان اعزام خواهند شد.

حجت الاسلام دشتکی با بیان اینکه به رغم تلاش سازمان تبلیغات اسلامی نزدیک به 200 روستا و مرکز در استان زنجان از وجود روحانی بی بهره اند، علت این امر را عدم تمرکز جمعیتی مناسب و عدم حمایت مالی روستاییان در برخی روستاها دانست و افزود: سازمان تبلیغات اسلامی نیز به لحاظ کمبود اعتبارات توانایی پوشش تنها بخشی از روستاها را به لحاظ حمایت مالی دارد.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان زنجان همچنین با اشاره به همزمانی دهه آخر ماه رمضان با آغاز سال تحصیلی از اعزام 70 روحانی و مبلغ به مدارس سطح استان زنجان خبر داد.