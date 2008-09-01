برای پیروزی به عربستان می رویم / نگران نیمکت نشینی در تیم ملی نیستم

آندرانیک تیموریان که عصر امروز به اردوی تیم ملی در کشی ملحق می شود در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در فولهام تمرینات سختی را پشت سرگذاشته ام و از نظر بدنی در شرایط بسیار خوبی قرار دارم. همچنین در این چند روز هم تمام تلاشم را انجام می دهم تا با سایر بازیکنان و برنامه های تاکتیکی تیم ملی هماهنگ شوم.

وی افزود: با وضعیت بسیار خوبی که دارم، هدفم این است که در صورت قرار گرفتن در ترکیب تیم ملی یکی از بهترین بازی های سالیان اخیر خود را برابر عربستان انجام دهم.

هافبک ملی پوش تیم فوتبال فولهام انگلستان در مورد تاثیرات آب و هوایی روی عملکردش در دیدار با عربستان افزود: درست است به آب و هوای انگلستان عادت کرده ام اما این مشکل برای همه بازیکنان و تیم های آسیایی غیر عربی وجود دارد اما امیدوارم بتوانم با غلبه بر این مشکل برای تیم ملی بازیکن تاثیرگذاری باشم.

وی با بیان اینکه تیم ملی در این مدت بازی های تدارکاتی و اردوی های خوبی را سپری کرده است، خاطرنشان کرد: برای پیروزی به عربستان می رویم و مطمئن هستم بازیکنان ایران می توانند با ارائه قابلیت های خود شرایط موفقیت تیم ملی را فراهم کنند تا در نهایت با کسب پیروزی در زمین حریف که نتیجه بسیار خوبی خواهد بود، باعث شادی 70 میلیون ایرانی شوند.

هافبک تیم ملی فوتبال کشورمان با بیان اینکه دیدار ایران و عربستان حساس ترین مسابقه دو تیم در این گروه است، اظهار داشت: تیم های ایران و عربستان درحالی در این دیدار به میدان می روند که نسل جدیدشان از بازیکنان جوان و با انگیزه ای تشکیل شده است و این نفرات می توانند زمینه شکل گیری یک بازی زیبا و درگیرانه را فراهم کنند.

وی با اشاره به اینکه شناختی از تیم جدید عربستان ندارد، اضافه کرد: مطمئنا دایی بطور کامل این تیم را آنالیز کرده و برای موفقیت تیم ملی در این دیدار برنامه خاصی دارد. ضمن اینکه نباید فراموش کرد برنامه ریزی دایی برای رسیدن تیم ملی به جام جهانی طراحی شده که امیدوارم با موفقیت در مرحله مقدماتی، پرچم ایران در این رویداد ورزشی بزرگ بر افراشته شود.

"طبق نظر دایی بازیکنان آماده در ترکیب اصلی تیم ملی قرار می گیرند"، تیموریان در پاسخ به این سوال که طبق صحبت دایی نگران نیمکت نشینی نیست؟ گفت: نگران این موضوع نیستم زیرا همیشه با آمادگی کامل در اردوهای تیم ملی شرکت کرده ام. همچنین به عنوان بازیکن وظیفه دارم دستورات مربیان را اجرا کنم. البته با نظر مربیان در اکثر دیدارهای سالیان گذشته تیم ملی حضور داشتم و اگر در این دیدار هم به میدان بروم با تمام توان برای موفقیت تیم کشورم تلاش خواهم کرد.