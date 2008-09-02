قاسمی درباره ساخت این مستند به خبرنگار مهر گفت: تحقیقات در مورد مستند شهید اندرزگو را از مدتی قبل آغاز کردم، اما به دلیل سفرهای بسیار شهید به کشورهای مختلف و افراد متعددی که با ایشان در ارتباط بوده‌اند، پروسه تحقیقات نسبتاً طولانی شده است.

این فیلمساز در ادامه افزود: در جریان تحقیقات تصاویر مستند فیلم را ضبط کرده‌ام، اما برای ضبط صحنه‌هایی که نیاز به بازسازی دارد فرصتی به دست نیامده که پس از پایان تحقیقات این بخش از کار را ضبط خواهم کرد.

وی در مورد انتخاب زندگی شهید اندرزگو به عنوان سوژه فیلم مستند خود گفت: این طرح را مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به من پیشنهاد کرد. مبارزه‌ها، شخصیت و روحیه عرفانی خاص ایشان باعث شد یک مستند سینمایی در مورد این شهید بسازم.

قاسمی در پایان درباره احتمال اکران نخستین فیلم سینمایی خود "یادداشت بر زمین" گفت: این فیلم یک دوره نمایش در جشنواره‌های مختلف داشته، اما با توجه به شرایط اکران در ایران فعلاً برنامه‌ای برای نمایش عمومی آن ندارم.