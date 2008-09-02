فیلمنامه "پای پیاده" جذابیت سینمایی دارد

علی لدنی درباره تبدیل فیلم تلویزیونی "پای پیاده" به نسخه سینمایی به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه قصهای جذاب و فضایی متفاوت دارد که فکر میکنم برای مخاطب سینما دوستداشتنی باشد. برای همین تصمیم گرفتیم پس از پایان تصویربرداری، فیلم را به نسخه 35 میلیمتری تبدیل کنیم تا در سینماها اکران شود.
تصویربرداری "پای پیاده" به کارگردانی فریدون حسنپور در ارتفاعات 2000 و 3000 مناطق شمال کشور ادامه دارد تا برای نمایش در جشنواره فیلم فجر امسال آماده شود. به گفته تهیهکننده تا امروز حدود 80 درصد تصویربرداری فیلم انجام شده و پس از پایان تدوین و به نسخه سینمایی تبدیل میشود.
محمدرضا فروتن و رضا ناجی نقشهای اصلی "پای پیاده" را بازی میکنند و داستان درباره خانوادهای است که میخواهند پیر پسر خود را زن بدهند. حسنپور "تعطیلات تابستانی" و "دارا و ندار" را در کارنامه دارد و "پای پیاده" دومین تجربه همکاری او با فروتن پس از "وقتی همه خواب بودند" است.
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