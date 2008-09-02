پایگاه های انتقال خون در ساعات بعد از افطار نیز فعال هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان انتقال خون اعلام کرد: به جهت عمر کوتاه فرآورده های خونی از جمله گلبول قرمز که بیش از یک هفته و پلاکت که بیش از سه روز امکان ماندگاری ندارند ، اهدای مستمر خون تنها راه حل رفع چنین کمبودهایی است و می تواند نگرانی تامین نیاز بیماران خاص از جمله تالاسمی ، سرطانی و سایر بیماران نیازمند خون را در چنین ماهی از بین ببرد.

شایان ذکر است ، علاوه بر نظر متخصصان که افراد در صورت آمادگی جسمی ، می توانند در ایام روزه داری نسبت به این عمل نجات بخش انسانی و خداپسندانه اقدام کنند، مراجع عظام تقلید نیز اهدای خون را نه تنها باعث بطلان روزه نشمرده اند ، بلکه بر آن تاکید هم دارند.

تجربه سالهای گذشته نشان می دهد اشتیاق جهت اهدای خون در شبهای احیا سازمان انتقال خون را با حجم زیادی از مراجعه مواجه می سازد از این رو درخواست می شود ، هموطنان فرصت اهدای خون در شبهای دیگر این ماه را از دست ندهند.

گفتنی است، واحدهای سیار و پایگاه های انتقال خون در سراسر کشور طبق برنامه اعلام شده توسط مدیریت هر استان ، علاوه بر ساعات اداری در ساعات بعد از افطار نیز آماده دریافت خون هموطنان خواهند بود.