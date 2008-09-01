تصویب 8500 طرح اشتغالزا توسط بانک تجارت در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمدرضا نظری بعد از ظهر امروز در آیین قرعه کشی بیست وهشتمین دوره قرض الحسنه بانک تجارت آذربایجان شرقی افزود: بانک تجارت استان از نظر تعداد ارائه این تسهیلات مقام اول در سراسر کشور را در اختیار دارد.

وی همچنین از رشد 200 درصدی صدور کارتهای ای تی ام (ATM) در شعب بانک تجارت آذربایجان شرقی خبر داد.

مدیر شعب بانک تجارت آذربایجان شرقی با اشاره به پاسخگویی بیش از 90 درصدی این بانک به نامه های واصله در دور اول سفر هیئت دولت به آذربایجان شرقی اظهار داشت: بانک تجارت استان از این حیث نیز در سطح کشور جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است.

نظری با تاکید بر اینکه سنت حسنه " قرض الحسنه " ریشه در آموزه های دینی مسلمانان دارد، تصریح کرد‌: در این راستا بانک تجارت تمام تلاش خود را برای ترویج و نهادینه ساختن فرهنگ قرض الحسنه در جامعه به کار می گیرد.

در پایان، آیین قرعه کشی بین دارندگان حساب قرض الحسنه بانک تجارت استان آذربایجان شرقی انجام و برندگان، مشخص شدند.

400 هزار نفر در استان آذربایجان شرقی دارای حساب قرض الحسنه بانک تجارت هستند که از این تعداد 12 هزار و 620 نفر برنده آیین قرعه کشی شدند.