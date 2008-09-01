استقبال گسترده شهروندان تهرانی از تشکیل شورایاری ها

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مسجد جامعی از زنان و جوانان و خصوصا نخبگان برای مشارکت در این برنامه گسترده اجتماعی دعوت کرد و افزود: علاقه مندان می توانند با مراجعه به ستادهای تشکیل شورایاری محله ها برای حضور در سومین دوره شورایاری ها ثبت نام نمایند.

وی داشتن 6 ماه سابقه سکونت در محله، برخورداری از حداقل 25 سال سن و نداشتن سوء پیشینه را از جمله شرایط کاندیداتوری برشمرد.

رئیس ستاد هماهنگی شورایاریها 14 شهریور ماه را زمان آغاز تبلیغات کاندیداها اعلام کرد و خاطر نشان کرد: رعایت مقررات پیش بینی شده در آیین نامه مصوب ستاد هماهنگی شورایاری ها برای تبلیغات ضروری است.

مسجد جامعی در آستانه آغاز تبلیغات از کاندیداها خواست با توجه به محلی بودن موضوع با بکارگیری انواع ابتکارات محلی زمینه شناسایی شورایاری را به شهروندان فراهم آورند.

حضور زنان در شورایاری ها چهره محلات را تغییر می دهد

عضو شورای شهر تهران گفت: در مدیریت شهر تهران فقر نگاه زنانه داریم و این به خشن شدن فضای شهر انجامیده است.

دکتر معصومه ابتکار با بیان مطلب فوق ، زنان تهرانی را به حضور پر رنگ در عرصه شورایاری ها فراخواند و تاکید کرد حضور زنان در شورایاری ها می تواند در تغییر چهره خشن محلات نقش مهمی را ایفا کند.

عضو شورای شهر تهران ، نگاه زنانه را نگاه عاطفی ، انسانی و توام با رایحه تکریم بر شمرد و گفت: نگاه زنانه با حضور پر رنگ بانوان تهرانی در شورایاری ها قابلیت تعمیم در مدیریت شهری را دارد و این نگاه می تواند به جدی گرفته شدن بسیاری از مسائل در فضای شهر بیانجامد.

وی از شورایاری ها به عنوان بازوان کارآمد و توانمند شورای شهر یاد کرد و افزود: شورایاری ها می توانند ضمن دیده بانی فعالیتها و برنامه های مدیریت شهری و انعکاس بلاواسطه نظرات شهروندان نقش پل ارتباط میان شهروندان ، شورای شهر و مدیریت شهری را ایفا نمایند.

ابتکار با اشاره به فعالیت داوطلبانه و افتخاری شورایاران اضافه کرد: زمانی که نمایندگان شهروندان می پذیرند خالصانه ، بدون هیچ انتظاری و صرفا با هدف انعکاس مسائل شهروندان در این جایگاه قرار بگیرند حداقل توقعی که از شورای شهر می توان داشت ، افزایش محدوده اختیارات و ضریب نفوذ پیشنهادات شورایاری ها است.

عضو شورای شهر تهران با تاکید بر این که حرف شورایار باید شنیده شود اضافه کرد: شورایاری ها قطعا در صورت تحقق مدیریت واحد شهری امکان بروز و ظهور گسترده تری را خواهند داشت و میزان اثرگذاری آنها در تحقق سیاستها و راهبردهای مبتنی بر نیازهای شهروندان افزایش خواهد یافت.

وی ضمن تصریح بر اینکه حداقل انتظار شورایاران از شورای شهر اثر گذاری این نهاد اجتماعی است اضافه کرد: شورای شهر باید ایده های شورایاری ها را به طرح و راهبرد تبدیل کرده و عملیاتی نماید.

ابتکار در پایان از جوانان ، زنان و فرهیختگان خواست با حضور در ستادهای ثبت نام و مشارکت در این حرکت بزرگ اجتماعی به ارتقاء سطح دانش و کارکرد شورایاری ها کمک کنند.

شایان ذکر است، انتخاب سومین دوره شورایاری ها روز جمعه 22 شهریور در 374 محله تهران برگزار خواهد شد و تمامی شهروندان دارای حداقل 15 سال سن بر اساس اساسنامه مصوب شورای اسلامی شهر تهران می توانند در آن شرکت نمایند.