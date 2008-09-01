کارگاه تصویرسازی مترو امروز به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این کارگاه آموزشی از پنجشنبه هفتم شهریور در ایستگاه مترو هفت تیر آغازشد و هنرجویان روزهای پنجشنبه و جمعه از ایستگاههای مختلف مترو عکاسی کردند. شنبه و یکشنبه نیز ادیبی در فرهنگسرای اشراق تدوین عکس و طراحی را آموزش داد تا هنرجویان به ارائه آثار خود بپردازند.

در این کارگاه آموزشی فاطمه‌سادات مدنی، پانته‌آ عربشاهی، عباس ریاضی، مهناز پنجه‌شیر، محمد اکبری، مائده پهلوان، حسبا حسینی، آذین فرمندی، نسیم خونامیردشتی، علی شوقی بنام، غزل نقش‌بندی، سالار باقیا، فاطمه رئوف‌پی و نصیر بشیری 14 هنرجویی بودند که به خلق آثار تصویرسازی پرداختند.

آثار این نمایشگاه قرار است پس از نهایی شدن در شب‌های قدر ماه مبارک رمضان امسال در نگارخانه گلبرگ واقع در ایستگاه مترو گلبرگ به نمایش درآید. همچنین آثار این نمایشگاه در مجموعه کتاب مترو نیز به چاپ خواهد رسید.

کارگاه آموزشی تصویرسازی مترو با هدف برقراری ارتباط بیشتر میان هنر و مردم در فضاهای مترو به همت مرکز فرهنگی هنری مترو وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شد.