بسیج باید طلایه دار رشد علمی و پیشرفت کشور باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر فرماندهی کل سپاه در مراسمی با حضور فرمانده کل سپاه، سردار نقدی معاون آماد، پشتیبانی و تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده دانشگاه امام حسین(ع)، فرمانده نیروی مقاومت و جمعی از فرماندهان و مسئولان مراکز علمی، پژوهشی سپاه و بسیج، سازمان بسیج علمی، فناوری و پژوهشی بطور رسمی آغاز بکار کرد.

سرلشگر محمد علی جعفری در این مراسم با اعلام این مطلب که بسیج جزء لاینفک انقلاب اسلامی است و تداوم انقلاب بستگی به این پدیده الهی در نظام جمهوری اسلامی دارد، افزود: در جوهره بسیج چیزی جز ایمان همراه با نگاه انقلابی، متصل به ولایت نیست و این فکر و اعتقاد، ایجاد انگیزه می کند و پیروزی های بزرگ در پرتو آن حاصل می شود.

وی گفت: نگاهی به 3 دهه گذشته نشان می دهد در هر عرصه ای که بحرانی پدید آمده، به برکت وجود بسیج ، از شرایط حساس و سخت عبور کردیم.

فرمانده کل سپاه تفکر بسیجی را ضرورت امروز و فردای انقلاب اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: بسیج به همت جوانان با اراده، با استعداد و مومن توانسته در عرصه های امنیتی، دفاعی، فرهنگی، اجتماعی و مسائل مربوط به عمران و سازندگی کشور درخشش خوبی داشته باشد.

سردار جعفری نگاه تکلیفی و مخلصانه برای نظام و انقلاب را از شاخصه های بسیج و بسیجیان عنوان کرد و تاکید کرد: این نوع نگاه همواره عنایت الهی را به همراه می آورد؛ کما اینکه در دوران دفاع مقس و پس از آن شاهد این حقیقت بودیم.

وی با تبیین شرایط فعلی کشور و با اشاره به دغدغه های مقام معظم رهبری در خصوص جهاد علمی و نهضت تولید علم خاطر نشان کرد: در شرایطی که جهاد رزمی و مقابله مستقیم با دشمن وجود ندارد، بسیج باید با جهاد علمی و جنبش نرم افزاری طلایه دار رشد و پیشرفت کشور در جنبه های مختلف باشد.

بنابراین گزارش، در این مراسم دکتر محمود تولایی به عنوان رئیس سازمان بسیج علمی کشور معرفی شد و اولین نشست شورای سیاست گزاری بسیج علمی با حضور روسای دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی سپاه برگزار شد.