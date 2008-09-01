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۱۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۶:۵۵

سرلشگر جعفری :

بسیج باید طلایه دار رشد علمی و پیشرفت کشور باشد

بسیج باید طلایه دار رشد علمی و پیشرفت کشور باشد

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم آغاز به کار سازمان بسیج علمی، فناوری و پژوهشی تاکید کرد که بسیج باید با جهاد علمی و جنبش نرم افزاری طلایه دار رشد و پیشرفت کشور در جنبه های مختلف باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر فرماندهی کل سپاه  در مراسمی با حضور فرمانده کل سپاه، سردار نقدی معاون آماد، پشتیبانی و تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده دانشگاه امام حسین(ع)، فرمانده نیروی مقاومت و جمعی از فرماندهان و مسئولان مراکز علمی، پژوهشی سپاه و بسیج، سازمان بسیج علمی، فناوری و پژوهشی بطور رسمی آغاز بکار کرد.

سرلشگر محمد علی جعفری در این مراسم با اعلام این مطلب که بسیج جزء لاینفک انقلاب اسلامی است و تداوم انقلاب بستگی به این پدیده الهی در نظام جمهوری اسلامی دارد، افزود: در جوهره بسیج چیزی جز ایمان همراه با نگاه انقلابی، متصل به ولایت نیست و این فکر و اعتقاد، ایجاد انگیزه می کند و پیروزی های بزرگ در پرتو آن حاصل می شود.

وی گفت: نگاهی به 3 دهه گذشته نشان می دهد در هر عرصه ای که بحرانی پدید آمده، به برکت وجود بسیج ، از شرایط حساس و سخت عبور کردیم.

فرمانده کل سپاه تفکر بسیجی را ضرورت امروز و فردای انقلاب اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: بسیج به همت جوانان با اراده، با استعداد و مومن توانسته در عرصه های امنیتی، دفاعی، فرهنگی، اجتماعی و مسائل مربوط به عمران و سازندگی کشور درخشش خوبی داشته باشد.

سردار جعفری نگاه تکلیفی و مخلصانه برای نظام و انقلاب را از شاخصه های بسیج و بسیجیان عنوان کرد و تاکید کرد: این نوع نگاه همواره عنایت الهی را به همراه می آورد؛ کما اینکه در دوران دفاع مقس و پس از آن شاهد این حقیقت بودیم.

وی با تبیین شرایط فعلی کشور و با اشاره به دغدغه های مقام معظم رهبری در خصوص جهاد علمی و نهضت تولید علم خاطر نشان کرد: در شرایطی که جهاد رزمی و مقابله مستقیم با دشمن وجود ندارد، بسیج باید با جهاد علمی و جنبش نرم افزاری طلایه دار رشد و پیشرفت کشور در جنبه های مختلف باشد.

بنابراین گزارش، در این مراسم دکتر محمود تولایی به عنوان رئیس سازمان بسیج علمی کشور معرفی شد و اولین نشست شورای سیاست گزاری بسیج علمی با حضور روسای دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی سپاه برگزار شد.

کد مطلب 742435

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