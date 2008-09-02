با مدال طلا به ایران باز می گردم/ چینی ها روی من زوم کرده اند

کاظم رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر اعزامی به چین افزود: در حال حاضر به 80 درصد آمادگی ام رسیده ام و تا روز رقابت ها صد درصد آماده خواهم شد و مطمئنا با مدال طلای مسابقات به ایران باز می گردم.

وی ادامه داد: چینی ها برای موفقیت در پارالمپیک تمهیدات گسترده ای را در نظر گرفته اند. با این حال من تمام تلاشم را انجام می دهم که همچون دوره گذشته این رقابت ها به مدال طلای وزن خود دست پیدا کنم.

وزنه بردارمعلول دسته فوق سنگین کشورمان خاطرنشان کرد: در این مدت چینی ها به شدت تمرینات من را زیر نظر گرفته اند و از عملکردم در این تمرینات گزارش تهیه می کنند تا بدین نحو ورزشکار خود را برای رقابت با من آماده کنند. اما مطمئن باشید در روز مسابقه می توانم به هدفی که دارم دست پیدا کنم.

رجبی درپایان گفت: با آمادگی کاملی که دارم به لطف خدا و دعای خیر مردم می توانم ضمن شکستن رکوردهای گذشته مدال ارزشمند طلای این وزن را برای کاروان پارالمپیک ایران به ارمغان بیاورم.