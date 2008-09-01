به گزارش خبرنگار مهر، روسای جمهور ایران و بولیوی عصر امروز پس از انجام مذاکرات در تهران در جمع خبرنگاران حضور یافتند.

دکتر احمدی نژاد در این کنفرانس مطبوعاتی گفت : ایران و بولیوی امروز در یک مسیر روشن به سمت فردایی روشن تر در حال حرکت هستند و در همه شرایط با هم خواهند ماند.

وی افزود: بنده آقای مورالس را تحسین می کنم به دلیل هوشمندی و اینکه مردم کشورش در قلب آمریکای لاتین ایستادند و آزادگی ، عزت و منافع خود حفظ کردند.

احمدی نژاد در ادامه سخنان خود افزود: رئیس جمهوری بولیوی رئیس جمهوری انقلابی است که از متن مردم انقلابی ، قدرت را در دست گرفته است، مردم بولیوی با یک حرکت آگاهانه و تحمل یک دوران طولانی سلطه امروز توانسته اند به پیروزی بزرگی دست پیدا کنند و جمهوری اسلامی ایران نیز به طور قاطعانه از دولت و ملت کشور بولیوی حمایت می کند.

مورالس رئیس جمهوری بولیوی نیز سفرش به ایران را سفری تاریخی و مهم خواند و گفت: این سفر برای بنده بسیار اهمیت دارد ، چرا که در این سفر ما تصمیم داریم تا روابط سیاسی دو کشور را برقرار کنیم.

وی گفت: این دیدار پس از دیدار آقای احمدی نژاد از کشور بولیوی انجام می گیرد و مفهوم آن این است که دو کشور بر برقراری روابط سیاسی تاکید دارند.

رئیس جمهوری بولیوی همچنین تاکید کرد بنده در این دیدار تلاش خواهم کرد تا روابط سیاسی دو کشور را تحکیم ببخشیم و در زمینه های بازرگانی و سرمایه گذاری نیز روابط اقتصادی دو کشور را گسترش دهیم.