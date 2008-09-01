اولین سفر سارکوزی به سوریه/ نشست چهارجانبه در دمشق

فرانسه قصد دارد اجلاسی چهارجانبه را در دمشق با حضور سران ترکیه و قطر برای گفتگو درباره مذاکرات غیرمستقیم میان سوریه و اسرائیل، بررسی تحولات منطقه ای و امکان تقویت روابط بین کشورهای منطقه برگزار کند.

به گفته کاخ الیزه، نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در روزهای سوم و چهارم سپتامبر (13 تا 14 شهریورماه) به دمشق سفر خواهد کرد و در این سفر اجلاسی را برگزار می کند که جزئیات آن هنوز مشخص و تائید نشده است.

رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در این باره گفته است که این اجلاس چهارجانبه روز پنجشنبه در دمشق تشکیل خواهد شد.

این درحالی است که سوسیالیست های فرانسوی که مزه شکست در انتخابات ماه مه سال گذشته میلادی هنوز زیر زبان آنان است، از رفتارهای سارکوزی به شدت انتقاد و خواستار لغو سفر دمشق شده اند.

به گزارش مهر، در این نشست همچنین سارکوزی و به همراه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، شیخ حمدبن خلیفه آل ثانی امیر قطر و اردوغان حضور خواهند داشت.

از سرگیری گفتگوهای غیرمستقیم میان اسرائیل و سوریه در ماه مه اعلام شد. ترکیه نقش میانجی را در این مذاکرات برعهده دارد.

سارکوزی قصد دارد در دمشق با همتای سوری خود دیدار کند. بشار اسد پیشتر در ماه ژوئیه در مراسم روز ملی فرانسه به دعوت سارکوزی شرکت کرد که این سفر نیز بحث های بسیاری را به دنبال داشت.

رئیس جمهوری فرانسه بشدت برای دعوت از اسد جهت شرکت در کنفرانس طرح اتحادیه مدیترانه ای مورد انتقاد داخلی و خارجی قرار گرفت اما بدون اعتنایی به این انتقادها، به گرمی از وی استقبال کرد.

در همین حال ، برنار کوشنر در اواخر ماه آگوست نیز دیداری از سوریه به عمل آورد و با رهبران بلندپایه این کشور ملاقات و گفتگو کرد.

روسای جمهوری فرانسه و سوریه قصد خود را برای گرمی بخشیدن به روابط میان دو کشور اعلام کرده اند و این دیدار نیز بخشی از این طرح به شمار می رود.

کوشنر و المعلم در دمشق

این اولین دیدار یک رئیس جمهوری فرانسه به سوریه از زمان ترور رفیق حریری نخست وزیر فقید لبنان به شمار می رود. ژاک شیراک رئیس جمهوری وقت فرانسه در زمان وقوع این ترور، تمامی روابط خود با دمشق را قطع کرد.

در همین حال، رژیم صهیونیستی امضای توافقنامه صلح با سوریه را به قطع رابطه دمشق با ایران و گروه های مقاومت همچون حزب الله و حماس مشروط کرده بود.

سوریه نیز عقب نشینی اسرائیل از بلندی های اشغالی جولان را شرط اصلی و اساسی برای برقراری صلح با این رژیم اعلام کرده است.

مقام های سوری در واکنش به شرط اسرائیل برای امضای توافقنامه صلح بارها اعلام کرده اند که روابط استراتژیک خود را با ایران قطع نخواهند کرد.