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۱۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۸:۰۶

نشست "بررسی توافقنامه امنیتی بغداد-واشنگتن" در مهر برگزار شد

نشست "بررسی توافقنامه امنیتی بغداد-واشنگتن" در مهر برگزار شد

نشست "بررسی توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن" با حضور کارشناسان مسائل عراق امروز در خبرگزاری مهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کارشناسان پایان دادن به حضور نیروهای خارجی در عراق و خروج این کشور از بند هفت منشور سازمان ملل متحد را از جمله اهداف بغداد برای امضای توافقنامه امنیتی بر شمردند .

این کارشناسان ضمن توصیف منافع ملی عراق در راستای منافع منطقه اظهار داشتند : آمریکاییها قصد دارند به سبک و سیاق فیلمهای هالیوودی پایان خوشی را برای حضور نیروهای خود در عراق و شکست در این کشور ارائه کنند.

به عقیده این کارشناسان البته نباید از نظر دور داشت که در صورت پیروزی دموکراتها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آنها (بر خلاف جمهوریخواهان) از عراق دست برنخواهند داشت بلکه رویکرد آنها نسبت به عراق تغییر می کند.

مشروح این میزگرد بزودی منتشر می شود.

کد مطلب 742471

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