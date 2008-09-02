شمار چاپخانه های فارس به 115مورد رسید

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، احمد رضا نداف عصر سه شنبه در مراسم سالروز صنعت چاپ در شیراز افزود: مدتی قبل روند صدور مجوز برای احداث چاپخانه جز در موارد محدود به دلایلی مختلفی در سطح کشور متوقف شده بود اما از دو سال گدشته با از سرگیری صدور مجوزها بر تعداد آنها نیز افزوده شد و طی این مدت شاهد جهشی مناسب در این بخش هستیم.

وی با اشاره به گستردگی و دسترسی راحت به خروجیهای کار چاپخانه گفت: امروز کتاب به عنوان یکی از بزرگترین خروجیهای فعالیت چاپخانه های کشور به راحتی و در هر کجا در دسترس است و حتی دنیای مجازی رسانه های امروزی نیز به گستردگی و سهل الوصل بودن نتایج کار چاپخانه ها نیست.

معاون فرهنگی اداره کل ارشاد اسلامی فارس همچنین ادامه داد: صنعت چاپ حتی در صنایع مختلف نیز توسعه یافته طوری که نقش اساسی در محصولات غذایی و خوراکی ایفا می کند و در این شرایط موارد مختلفی را می توان یافت که محصولات بی کیفیت در چاپ و بسته بندی های بسیار با کیفیت عرضه می شود و موثر نیز واقع می شود.

نداف در عین حال خاطرنشان کرد: از سوی دیگر صنعت چاپ در حوزه خلیج فارس بسیار پیشرفت کرده به صورتی که شهرکهای چاپ پیشرفته ای نیز راه اندازی شده و امروز نیز باید کشور برای عقب نماندن از این قافله با همکاری تمام دستگاه ها وارد عمل شود.

در ادامه جلسه نماینده تعاونی چاپخانه داران استان فارس نیز ضمن تشریح برخی مشکلات و مسائل حوزه چاپ در استان فارس گفت: طی مدت اخیر خواستار بهره مندی از برخی تسهیلات دولت نظیر معافیتهای مالیاتی شدیم اما تاکنون به صورت مناسبی ترتیب اثر داده نشده است.

عبدالحسین حسین زادگان ادامه داد: از آنجایی که صنعت چاپ در کشور در پی برخی از آزمون و خطاها، دچار لطماتی شده از مسئولان می خواهیم با استفاده از کارشناسان مختلف برخی تنگناهای به وجود آمده را دراین بخش مورد بررسی و تحلیل قرار دهند.

وی همچنین ضمن تاکید بر لزوم جدا سازی فرهنگ چاپ از صنعت آن بیان کرد: لازم است همان طور که به چاپ در حوزه فرهنگ نگاه می شود و مورد حمایت وزارت ارشاد قرار دارد در حوزه صنعت نیز مد نظر قرار گرفته و وزارت صنایع به این مهم توجه داشته باشد.