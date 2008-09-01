جامعه ایران محتاج تجمع و همدلی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد خبر جماران، سید حسن خمینی که عصر امروز در دیدار با تعاونگران، وزیر و مدیران وزارت تعاون سخن می گفت با تاکید بر لزوم نگاه عمیق به مسئله تعاون به تشریح عوامل بازدارنده جامعه در رسیدن به تعاون مطلوب پرداخت و اظهار داشت : یکی از عواملی که در طول تاریخ و در میان تک تک افراد جامعه به صورت یک مشکل بزرگ مطرح است بحث ناتوانی در کار جمعی است.

وی ادامه داد : جامعه ما همانقدر که در کار فردی موفق است در کار جمعی با مشکل روبرو است حتی در حوزه ورزش ورزشکاران در رشته های فردی نسبت به رشته های دسته جمعی موفق تر هستند این مسئله در زندگی فردی ایرانیها هم صادق است.

نوه بنیانگذار انقلاب اسلامی با بیان اینکه به طور غریزی کار جمعی در جامعه ما و در میان تک تک افراد سخت تر از کار فردی تلقی می شود گفت : تعاون قطعا معطوف به کار جمعی است. یک فرد باید توان و سرمایه خود را در خدمت جمع قرار دهد تا سود ببرد، توفیق او در گرو توفیق جمع است و بنابراین برای توفیق جمع تلاش می کند.

یادگار امام با بیان اینکه نهادینه کردن تعاون نیازمند یک حرکت فرهنگی است، خاطرنشان کرد: بحث تعاون بستر بسیار خوبی برای واداشتن جامعه به کار جمعی است. تعاون علاوه بر حوزه اقتصاد باید در حوزه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هم فعال شود.

سید حسن خمینی ادامه داد: جامعه مطلوب جامعه ای است که بهترین ها با هم جمع شده باشند نه اینکه در کنار هم و جدا از هم کار کنند، اکثریتها اگر جدا از هم باشند جامعه نمی سازند این اقلیتهای با هم هستند که جامعه می سازند. جامعه ما محتاج تجمع و همدلی است.

وی با بیان اینکه تعاون یکی از نقاط آغازین تربیت اجتماعی افراد در جامعه است خاطرنشان کرد: بخش تعاون می تواند برای درمان درد مزمن تاریخ ما در خصوص ناتوانی در کار جمعی موثر باشد.

سید حسن خمینی در ادامه به نقش تعاون در بسط عدالت اشاره کرد و گفت: عدالت یکی از ریشه ای ترین و شاخص ترین اهداف انقلاب اسلامی است که تعاون می تواند در تحقق آن نقش بی بدیلی را ایفا نماید.

یادگار امام با تاکید بر اینکه باید تعاونیها بیشتر به سمت فعالیتهای تولیدی سوق داده شوند اظهار داشت : یکی از مشکلات ما این است که می خواهیم خیلی زود به نتیجه برسیم. بیشتر بر روی طرحهای زودبازده سرمایه گذاری می کنیم تا فعالیتهای ریشه دار وعمیق.

وی افزود: درد جامعه ما نبود تولید است. تولید اگر باشد اشتغال ایجاد می شود و بسیاری از مشکلات جامعه مرتفع می شود. تولید چرخش سرمایه ها و منابع انسانی را تسهیل می کند و کارکرد جامعه بالا می برد.

یادگار امام در ادامه سخنان خود با تبریک حلول ماه مبارک رمضان به تشریح ویژگیهای معنوی این ماه پرداخت و گفت: همه انسانها بعد از گرفتاریهای روزمره احتیاج به محیطی دارند که دل را آرام کرده و براده های به هم ریخته وجودشان منظم کنند. ماه رمضان چنین نقش بزرگی را در آرامش انسانها ایفا می کند.

در این دیدار که با اهدای گل و ادای احترام وزیر، مدیران و کارکنان وزارت تعاون به مقام شامخ حضرت امام خمینی(ره) همراه بود، پیش از سخنان حجت الاسلام سید حسن خمینی عباسی وزیر تعاون در سخنانی کوتاه با گزارشی از روند شکل گیری وزارت تعاون به تشریح جایگاه تعاون درقانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی و همچنین نقش تعاون در رشد اقتصاد و عدالت اجتماعی پرداخت.