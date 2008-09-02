به گزارش خبرنگار مهر، محمد مسعود سمیعی نژاد، عصر امروز در این آیین در سخنانی با اشاره به اینکه طرح آمایش صنعت و معدن کشور با تفکر وزیر صنایع در دولت نهم آغاز شده است، اظهار داشت: با همکاری بانکهای صنعت و معدن و ملت 800 طرح بزرگ صنعتی طی سه سال آینده در کشور راه اندازی می شود.

معاون معدنی و صنایع معدنی وزیر صنایع و معادن با اشاره به اینکه 80 درصد تسهیلات اجرایی طرح توسط وزارت صنایع و معادن تضمین شده است، تصریح کرد: طرحهایی که از لحاظ اقتصادی و پتانسیلهای هر استان بررسی شود، مشمول دریافت تسهیلات می شوند.

سمعیی نژاد با بیان اینکه عملیات اجرایی طرح آمایش صنعت و معدن کشور در 30 استان آغاز شده است، یادآور شد: این طرحها طی سه سال آینده آغاز و به بهره برداری خواهد رسید.

وی همچنین با اشاره به اینکه سالانه 10 تن طلا در کشور تولید می شود، تعداد معادن طلای موجود در کشور را 15 معدن عنوان کرد.

معاون وزیر صنایع همچنین با اشاره به آغاز عملیات اکتشاف معدن طلای "زرمهر" مشهد به زودی در کشور گفت: همه تولید و تکنولوژی طلای این کارخانه داخلی است.

وی با بیان اینکه تولیدات طلا در کشور متناسب با تقاضای داخل مصرف می شود گفت: صادرات طلا منوط به میزان سودآوری بخش خصوصی در داخل و خارج از کشور است.

همزمان با حضور معاون وزیر صنایع عملیات اجرایی طرح تولید کنسانتره ذغال سنگ و لفافهای آلومینیومی در مجموع با ظرفیت 25 هزار تن و سرمایه ثابت 558 هزار میلیون ریال و 410 نفر اشتغال در شهرستان و شهرک صنعتی سلمان شهر تنکابن آغاز می شود.