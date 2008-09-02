سفیر ایران در کرواسی : حضور مسلمانان در جایگاههای دولتی / رضایت نسبی مسمانان کرواسی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به زاگرب، گروه خبرنگاران اعزامی کشورمان که روز گذشته برای ملاقات با مقامات ارشد کرواسی به پایتخت این کشور وارد شده اند پس از دیدار و گفتگو با محمد حسن فدایی فرد سفیر کشورمان در زاگرب مهمترین تحولات جاری در منطقه بالکان و جدیدترین مسائل مرتبط با روابط تهران - زاگرب را از او جویا شدند.

فدایی فرد با اشاره به پیشینه مثبت روابط تهران - زاگرب گفت : روابط ما با کشور کرواسی از 14 سال گذشته آغاز شده و توجه به این نکته نیز لازم است که جمهوری اسلامی ایران جزو نخستین کشورهای اسلامی و آسیایی بوده که استقلال این کشور را به رسمیت شناخته است.

وی با اشاره به سابقه مناسبات سه جانبه میان تهران - زاگرب - بوسنی در جریان درگیریهای سابق در منطقه بالکان افزود : به رغم وجود فضای مثبت و قابل توجه از یکسو و ظرفیتهای فراوان برای گسترش و تعمیق مناسبات دو کشور از دیگر سو، شکل گیری تحولات جدید در فضای بین المللی به گونه ای خاص به تغییر اولویتهای کشور کرواسی انجامیده و امروز ورود به اتحادیه اروپا و عضویت در ناتو اصلی ترین اولویتهای این کشور در حوزه سیاست خارجی محسوب می شود.

سفیر ایران در کرواسی بر لزوم توجه طرفینی کشورهای حوزه بالکان با جمهوری اسلامی ایران جهت گسترش و تعمیق مناسبات دو جانبه تاکید کرد و ادامه داد : همانطور که می دانید کرواسی جزو نخستین کشورهایی است که پس از 27 عضو اصلی اتحادیه اروپا به آن خواهد پیوست این نکته و مسائل دیگری که در حوزه تعاملات زاگرب با مجامعی چون ناتو وجود دارد به هر حال تاثیراتی را بر مناسبات این کشور با شرق داشته و خواهد داشت.

فدایی فرد سطح فعلی مراودات تجاری ایران و کرواسی با توجه به ظرفیتهای بی شمار موجود را قابل قبول ندانست و گفت: در حال حاضر سطح مراودات تجاری دو کشور در حدود رقمی بالغ بر 10 میلیون دلار بوده که به اعتقاد ما می توان با ظرفیتهای موجود نسبت به افزایش این رقم اقداماتی را ساماندهی کرد.

وی تصریح کرد: ما در حال حاضر و در ابعاد سیاسی هیچ مشکلی را با کشور کرواسی نداریم اما در عین حال معتقدیم که باید از ظرفیتهای بی شمار موجود در عرصه مناسبات دو کشور به طور کامل بهره برداری شود.

سفیر کشورمان در زاگرب در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره ریشه رکود حاکم بر مناسبات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه بالکان یادآور شد : به هر صورت چنین شرایطی را می توان محصول چند عامل خاص دانست : ایران، کشور طرف مقابل، شرایط منطقه ای و بین المللی و یا عامل ثالث. در این میان کاملا مشخص است که در عرصه تعمیق یا گسترش مناسبات از طرف کشور ما هیچ مانع یا مشکلی وجود ندارد.

فدایی فرد تلاشهای بی وقفه تهران برای گسترش روابط با کشورهای منطقه بالکان را مورد اشاره قرار داد و افزود : ما در منطقه در سطح سفیر فعال هستیم اما نباید از یاد برد که در صورت توفیق صددرصدی برنامه های ما برای این منطقه ما تازه تا در 50 درصد امور موفق بوده ایم چرا که نیم دیگر این موضوع به طرف مقابل ما و شرایط حاشیه ای این جریان بستگی خواهد داشت.

وی تاکید کرد : به اعتقاد ما می توان هم به عضویت مجامعی چون اتحادیه اروپا یا ناتو در آمد و هم با دیگر کشورهای موثر روابطی پایدار و اصولی را تعریف کرد.

سفیر ایران در کرواسی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر عدم پویایی و تحرک در دستگاه دیپلماسی کشور در ارتباط با تحولات منطقه بالکان را تائید نکرد و درباره موضع اصولی و تکمیلی تهران نسبت به تحولات جاری در کوزوو و تاثیرات آن بر مسائل کشورهای منطقه بالکان گفت: بدون شک موضوع کوزوو یکی از مهمترین مسائل جاری در منطقه بالکان است که جمهوری اسلامی ایران نیز با دقت و از نزدیک تحولات مربوط به آن را پیگیری می کند.

فدایی فرد افزود : به هر حال ما مسائل مربوط به کوزوو را در چارچوب قوانین بین المللی پیگیری می کنیم اما توجه به این نکته نیز لازم است که تا کنون تنها 6 کشور استقلال کوزوو را به رسمیت شناخته اند و به رغم فشارهای گسترده برخی قدرتها هنوز کشور دیگری در این خصوص موضع قطعی نداشته است و همین مسئله پیچیدگی مضاعف این جریان را نمایان می سازد.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره شرایط فعلی مسلمانان در کرواسی و روابط کشورمان با جامعه اسلامی این کشور اظهار داشت : بر اساس آمار رسمی کرواسی در حدود 50 تا 60 هزار و بر اساس آمار غیر رسمی بیش از 100 هزار مسلمان را در مرزهای خود جای داده و در حال حاضر نیز روابط خوبی بین دولت این کشور و مسلمانان کرواسی وجود دارد و عموما در برخی جایگاههای دولتی مسلمانان نیز حضوری قابل توجه دارند.

سفیر ایران در کرواسی ادامه داد : در مجموع بنده احساس نکرده ام که مسلمانان این کشور از وضعیت خود به طور کامل احساس رضایت می کنند. مشکل هویتی از جمله مسائل اساسی است که امروز مسلمانان کرواسی با آن مواجه هستند که البته تغییراتی در قانون اساسی این کشور برای اصلاح برخی مسائل در دست انجام است.



