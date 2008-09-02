با قدرت برابر عربستان به میدان می رویم/ از نیمکت نشینی ناراحت نمی شوم

محمد نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت آماده سازی تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: تمرینات بسیار خوبی را در این مدت سپری کرده ایم و از نظر بدنی و روحی در وضعیت بسیار خوبی قرار داریم و مطمئنا با قدرت و آمادگی کامل برابرعربستان به میدان می رویم.

وی با بیان اینکه 3 امتیاز دیدار با عربستان بسیار مهم است، ادامه داد: بازی اول در چنین تورنمنت هایی سخت است اما باید با قدرت مسابقات را آغاز کنیم تا در ادامه راه با مشکلی مواجه نشده و گام بلند و محکمی را برای صعود به جام جهانی برداریم.

مدافع تیم ملی فوتبال ایران با بیان اینکه برای پیروزی به عربستان می رویم تا شروع بسیارخوبی در این رقابت ها داشته باشیم، خاطرنشان کرد: متاسفانه بازی های اخیرعربستان را ندیده ام ولی مطمئنا کادرفنی روی نقاط ضعف و قوت آنها کار کرده است و می توانیم با پیاده کردن صحیح این برنامه ها در زمین مسابقه، برابر میزبان خود به پیروزی دست یابیم.

نصرتی درپایان گفت: حضورم در زمین مسابقه به صلاحدید کادر فنی بستگی دارد، در صورت حضور سعی می کنم به موفقیت تیم ملی کمک کنم و اگر نیمکت نشین باشم، بدون هیچگونه ناراحتی خاصی برای موفقیت تیم ملی دعا می کنم.