برای موفقیت در لندن دیرشده است/ مدالم بهترین جواب به منتقدان است

به گزارش خبرنگار مهر، تنها چهره طلایی تکواندو ایران در بیست و نهمین دوره بازیهای المپیک 2008 که با ارائه مبارزات زیبا هم دل میلیونها ایرانی را شاد کرد و هم باعث شد ناکامی ورزش ایران چند روزی به فراموشی سپرده شود، با حضور در خبرگزاری مهر، ضمن بازدید از بخش های مختلف این خبرگزاری، در گفتگوی ویژه و اختصاصی با گروه ورزشی شرکت کرد:

نمی خواهم جواب منتقدان را بدهم



هادی ساعی در ابتدای مصاحبه تاکید می کند قصد بازگشت به گذشته را ندارد و نمی خواهد مقابل آنهایی که مدام انتقاد می کردند بایستد. او می گوید: سه ماه قبل انتقادات فراوانی به انتخاب من برای حضور در المپیک می شد ولی در حالی که می توانستم پاسخگوی این انتقادات باشم وارد این مسائل نشدم چرا که به خودم اطمینان داشتم که توانایی کسب مدال المپیک را دارم. همان موقع به خودم گفتم آنقدر تلاش می کنم که نه کسی از کارم ایراد بگیرد و نه شرمنده مردم شوم. حالا هم خدا را شکر می کنم که توانستم در زمین مسابقات بهترین پاسخ را به منتقدان بدهم.

باخت به افغانستان و یکطرفه قضاوت کردن رسانه ها



ساعی شکست برابر تکواندوکاری از افغانستان را یکی از دلایل این انتقادات عنوان می کند و می گوید: شاید باخت به حریف افغانی یکی از دلایل این انتقادات بود که هر روز در رسانه ها از نظرات کارشناسان مختلف برای کوبیدن من استفاده می کردند اما در همان زمان کسی از من سئوال نکرد چرا باختی؟ بارها و بارها کارشناسان و آدم های مختلف را به تلویزیون آوردند و از عملکرد من انتقاد کردند اما یکبار خودم را نبردند تا بپرسند چرا به این حریف باختی؟ در مبارزه با حریف افغانستانی در شرایطی که چند امتیاز من را در آن بازی ندادند و داور به اشتباه به من اخطار داد و البته به همین دلیل هم شش ماه محروم شد، من شکست خوردم ولی متاسفانه همه کارشناسان یکطرفه به قاضی رفتند و بدون اینکه از خودم دلایل این شکست را بپرسند فقط انتقاد کردند.

المپیک شگفتی ها



مرد طلایی ورزش ایران در المپیک پکن اشاره ای هم به سطح فنی این دوره از مسابقات می کند: این دوره از رقابتها در سطح فنی بسیار خوبی برگزار شد و برخی از نامداران جهان از رسیدن به مدال محروم شدند. هیچ کس فکر نمی کرد به جای "موین" چین تایپه ای یا "راموس" اسپانیایی دومنیکن و مکزیک در وزن اول به فینال راه پیدا کنند. و یا در وزن چهارم حذف تکواندوکار مالی دور از ذهن بود. در تمامی اوزان همین شرایط پیش آمد و برخی ها مانند تکواندوکار نیجریه ای مدال گرفتند که انتظار نمی رفت. در مجموع فکر می کنم در این المپیک شاهد شگفتی های زیادی بودیم.

لوپز را رسانه های ایران بزرگ کرده بودند



ساعی با انتقاد از بزرگ کردن بیش از حد لوپز از سوی رسانه های ایران گفت: لوپز گفته بود دوست داشت در فینال با من مبارزه کند. من هم چنین علاقه ای داشتم. ولی باخت لوپز هم غیرعادی نبود چرا که شرایط المپیک متفاوت است و هیچ ورزشکاری حاشیه امنیت ندارد. المپیک امثال لوپز فراوان دارد. متاسفانه لوپز را در داخل ایران بزرگ کرده بودند. او بازیکن خوبی است که دو المپیک طلا کسب کرده اما به هر حال در المپیک همه حریفان برای قهرمانی می آیند و نمی شود روی یک نفر تکیه کرد. من برای رسیدن به مدال طلا برای تک تک رقیبانم برنامه داشتم و هیچ تکواندوکاری را حریف ساده نگاه نکردم. هیچ وقت تمام برنامه من برای لوپز نبود و برای ایتالیایی و آذربایجانی هم برنامه داشتم و به لطف خدا نتیجه هم داد.

چینی ها مرا دوست دارند



کاپیتان تیم ملی تکواندو کشورمان در بازیهای المپیک تکواندوکار چینی را مقابل چشم تماشاگران هموطنش شکست داد اما بازهم از سوی آنها تشویق شد. ساعی در این مورد می گوید: بعد از اینکه حریف چینی را شکست دادم تمام حاضرین در سالن مرا تشویق کردند. هم اینکه نمی خواستند من بازنده شوم تا نماینده چین حذف شود و هم اینکه مرا دوست دارند. سال قبل هم درمسابقات جهانی که در چین بودیم همین شرایط حکمفرما بود.

نادریان بهترین گزینه بود



امید دیگر مدال آوری ایران در المپیک رضا نادریان بود که انتظارات را برآورده نکرد. هادی ساعی به این انتخاب هم اشاره می کند: در آن مقطع زمانی که بحث انتخاب یک نفر در وزن اول به وجود آمد بهترین گزینه در این وزن رضا نادریان بود که واقعا خیلی زحمت کشید و پا به پای من تلاش کرد و هیچ چیزکم نگذاشت. نادریان جوان است و المپیک میدان بزرگی است. میدانی که خیلی از قهرمانان باتجربه نتوانستند نتیجه بگیرند و ما نمی توانیم بگویم باخت نادریان ناکامی بود. او جوانی است که می تواند تا سه المپیک دیگر کار کند. در وزن اول بهزاد خداداد خیلی خوب بود و اگر برایش مشکل پیش نمی آمد مطمئنا می توانست مدال کسب کند.

جراحی زانو و خداحافظی از دنیای قهرمانی



باید پای آسیب دیده خود را جراحی کنم چرا که خیلی اذیت می شوم. بعد از عمل جراحی که فکر نمی کنم زیاد طول بکشد در مورد آینده ورزشی ام تصمیم خواهم گرفت. اگر قرار باشد از ورزش خداحافظی کنم به هیچ عنوان بازگشتی نخواهم داشت. اگر قرار به کناره گیری باشد یک بار باید رفت و اگر خواستم تا المپیک بعدی مبارزه کنم که همین روند را ادامه خواهم داد.

همه المپیک برای ما ناکامی نبود



هادی ساعی به تحلیل عملکرد کاروان ورزشی ایران در المپیک می پردازد و می گوید: به لحاظ کسب مدال در المپیک نتیجه نگرفتیم و از این نظر ناکام بودیم. ولی این المپیک نکات مثبت هم داشت که توانستیم در پکن به آن دست پیدا کنیم. ورود تیم بسکتبال به المپیک یک نکته مثبت بود. در رشته های مانند بدمینتون، تنیس روی میز، قایقرانی و.... شرکت کردیم که این هم از اتفاقات مثبت این دوره بود. حضور سه بانوی ایرانی که توانستند بدون استفاده از "وایت کارت" با سهمیه خود به پکن بروند نیز یک موفقیت بزرگ بود.

حضور پرتعداد یک حسن است



مرد طلایی ورزش ایران در پاسخ به این سوال که " حضور پرتعداد ورزشکاران در المپیک با کسب مدال کم بهتر است یا حضورکم تعداد اما پرمدال"؟ گفت: حضور پرتعداد برای ورزش ما یک حسن محسوب می شود چرا که ما بازیهای آسیایی را داریم و ورزشکارانی که به المپیک اعزام می شوند ازخیلی جهات تغییرمی کنند و تجربه بزرگی را در المپیک به دست می آورند. هر چند این تجربه گران به دست می آید ولی ارزش دارد که به المپیک رفته و این میدان بزرگ را تجربه کنند. از همین نفرات در بازیهای آسیایی استفاده خواهیم کرد. من مطمئن هستم همین نفرات که در پکن حضور داشتند در "گوانگجو" خیلی راحت مسابقه می دهند و مطمئنا بهتر از دوحه نتیجه خواهند گرفت.

رشته های المپیکی متحول می شوند



ساعی ادامه می دهد: وقتی یک رشته به المپیک راه پیدا می کند در آن رشته تحول ایجاد می شود. همین بسکتبال دو نفر را بعد از المپیک به لیگ های معتبر دنیا ترانسفر کرد و این برای بسکتبال یک فتح باب جدید است. همین دو نفر سرمایه های بزرگی هستند و می توانند راه را برای دیگران باز کنند. در سایر رشته ها نیز وقتی سهمیه المپیک کسب می شود تحول بزرگی در آن رشته ایجاد می شود که می تواند پتانسیل بزرگی برای آنها باشد.

سرمایه گذاری برای المپیک بعدی



ساعی از طرز تفکر مسئولان، کارشناسان و حتی مردم نسبت به نتایج کاروان ورزشی ایران انتقاد می کند و می گوید: ما فقط به کسب مدال و تعداد آنها فکر می کنیم. اگر مدال کسب کنیم می گوییم موفق بودیم و اگر مدال نگیریم می گوییم ناکام بودیم. ولی من معتقدم حضور در المپیک 2008 سرمایه گذاری خوبی بود برای المپیک 2012 لندن بود. ما در این المپیک جوانگرایی خوبی داشتیم و فکر می کنم می توانیم با برنامه ریزی دقیق و نظارت کافی بر عملکرد تیم های ورزشی در المپیک بعدی موفق باشیم.

کشتی ورزش ایران را ناکام جلوه داد



ساعی با با بیان اینکه از رشته هایی مثل دوومیدانی ، تنیس روی میز یا بسکتبال در المپیک انتظار کسب مدال نداشتیم گفت: فقط یک رشته ما که انتظارات از آن زیاد بود در المپیک خوب کار نکرد آن هم کشتی بود. اگر کشتی گیران خوب کار می کردند و دو یا سه مدال می گرفتند همه از نتایج خوب سخن می گفتند. معمولا جایگزینی جوانان به جای با تجربه ها بعد از المپیک ها انجام می شود ولی این جریان برای ما قبل از المپیک اتفاق افتاد. ورزشکارانی که اعزام شدند خیلی تلاش کردند و زحمت کشیدند ولی اتفاقاتی در المپیک پیش می آید که قابل پیش بینی نیست. اگر این تیم با همین شرایط به مسابقات جهانی اعزام شود، مطمئن باشید نتایج بهتری می گیرد. ضمن اینکه اختلافاتی که بین اعضای کادر فنی کشتی نیز بود به این ناکامی لطمه زد و تاثیر مستقیمی در شکست های کشتی گیران داشت.

دو هفته از برنامه ریزی عقب هستیم



ساعی با هشدار نسبت به از دست رفتن زمان برای المپیک بعدی می گوید: برای موفقیت در المپیک 2012 لندن باید از فردای روز پایانی المپیک کار را شروع می کردیم. با این وجود دو هفته عقب افتاده ایم. اگر از همین امروز هم شروع کنیم فکر می کنم در المپیک لندن هم به مشکل بخوریم چرا که برنامه ریزی برای ورزش دو، سه ساله نتیجه نمی دهد. چهار ساله مدت زمان خوبی برای مدیریت است. ولی ما این چنین فکر نمی کنیم و هیچ فدراسیونی نمی آید از همین الان که المپیک تمام شده تا المپیک بعدی برنامه ریزی کرده و با آن حرکت کند. چینی ها از 16 سال قبل، روزی که به میزبانی المیک فکر کردند برای قهرمانی المپیک نیز برنامه ریزی کردند تا از میزبانی بهترین بهره را ببرند که اینجا نتیجه گرفتند. آنها سیستم ورزش شان را درست کرده اند و با رفت و آمد مدیران خللی در کارشان ایجاد نمی شود اما ما هر مدیری که می آید برنامه دیگری را قبول ندارد و باید خودش در نو شروع کند!

آینده روشن تکواندو بانوان



هادی ساعی با بیان اینکه مربیان در راه نیافتن مهروز ساعی(خواهرش) به المپیک مقصر بودند به رشد ورزش بانوان و خصوصا تکواندو اشاره کرد و گفت: بانوان تکواندوکار ما خیلی تلاش می کنند و اکنون هم رو به جلو حرکت می کنند. در رده سنی نوجوانان چند تکواندوکار خوب داریم که می توان گفت نسل طلایی بانوان به زودی از راه می رسد.

ماجرای هادی ساعی و فعالیتهای سیاسی



هادی ساعی پرافتخارترین ورزشکار ایران در المپیک از چند سال پیش وارد سیاست شد و با حضور در شورای شهر عملا در دو جبهه به فعالیت پرداخت. حتی برخی ها افت قبل از المپیک او را به شرکت در برنامه های شورای شهر و سایر برنامه های سیاسی نسبت می دادند اما او با مدال طلای المپیک پاسخ همه آنها را داد.

حالا هادی ساعی که سالهای پایانی ورزش قهرمانی را سپری می کند، فکرهای جدیدی در سیاست دارد. او می گوید: به هر حال انسان پیشرفت را دوست دارد و من هم حالا که وارد این بخش شده ام دوست دارم پیشرفت کنم.

ساعی اما در پاسخ به این سوال که اگر قرار باشد از بین ورزش و سیاست یکی را انتخاب کند می گوید: اگر قرار باشد بین ورزش و سیاست یکی را انتخاب کنم به طور حتم ورزش را انتخاب می کنم چرا که هم تجربه عملی دارم و هم درس این کار را خوانده ام. اگر در ادامه کار نتوانم ورزش قهرمانی را دنبال کنم در کنار تکواندو خواهم بود و به ورزش مورد علاقه ام درهرجایی که لازم باشد کمک می کنم. اگر هم مرا نخواستند که می روم شهرری و یک باشگاه دایر می کنم و به آموزش نوجوانان و جوانان این منطقه می پردازم.