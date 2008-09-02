جمشید حمزه زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این مناطق و مسیرها ساماندهی و شناسایی شده و مشخصات آن در اختیار مراکز و دفاتر خدمات گردشگری و جهانگردی قرار داده شده است.

وی اظهار داشت: برخی از مردم علاقه ندارند با توری سفر کنند که همه چیز در آن موجود است و بنابراین به گردشگری با مشخصات ویژه تمایل دارند.

وی تصریح کرد: برای این منظور، مسیرها و مناطق با علایق ویژه در کشور شناسایی شده است تا تورهای حرفه ای و تخصصی بر این اساس شکل گیرد.

به گفته حمزه زاده، علاوه بر این، یکهزار و یک مسیر بکر و عمومی گردشگری نیز در کشور شناسایی شده است و تمامی جزئیات شامل اطلاعات مقصد، اماکن گردشگری، محصولات و جاذبه ها درآن تعریف شده است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه گردشگری داخلی کشور ادامه داد: استاندارد سازی هتلها و اماکن اقامتی از دیگر برنامه های این دفتر است و براین اساس همه اماکن اقامتی و هتلها در کشور استاندارد سازی و مناسب سازی می شوند.

وی یادآور شد: براساس اعلام سازمان جهانی میراث فرهنگی 10 برنامه شامل بیمه، راهنمایان، حمل و نقل، طبیعت گردی، توریسم درمانی و غیره از برنامه های مهم برای توسعه گردشگری داخلی است.

حمزه زاده عنوان کرد : این 10 برنامه 180 زیرشاخه دارد که همه آنها در اختیار آژانس های جهانگردی و گردشگری کشور قرار گرفته است تا براساس آن برنامه ریزی کنند.