مدیریت مساجد باید به جوانان واگذار شود

مدیر کل اوقاف و امور خیریه گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: جوان گرایی در مساجد یک اصل است زیرا هم اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز به احیاء مساجد است و با احیاء مساجد میتوان جوانان و نوجوانان را از توطئههای دشمنان حفظ کرد.
وی گفت: اهمیت مساجد با تاکید بر آیات وحی، کلامائمه(ع) و نقش تاریخی که تا امروز در تمدن اسلامی ایفا کرده، بینیاز از دلیل و برهان است و نقش آن در رشد و بالندگی فرهنگ و تمدن اسلامی بر کسی پوشیده نیست.
حجت الاسلام اشکوری اظهارداشت: مساجد به عنوان مهمترین مرکز فرهنگی قابل اعتماد مردم محسوب می شوند و در زندگی آنان و حیات اجتماعی مسلمانان نقش موثری دارد.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه گیلان بیان کرد: مساجد به عنوان جایگاهی مطلوب برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان باید بیش از پیش تقویت شوند و این امر در گرو فرهنگسازی در جامعه است.
وی گفت: از زمان پیامبر (ص) مسجد نه تنها جایگاه عبادت، بلکه یکی از مراکز مهم قضاوت، تعلیم و تربیت، علم و دانش، مدرسه و کتابخانه و بحث و مناظره بوده است.
این مقام مسئول دراوقاف و امور خیریه گیلان افزود: برای اینکه برنامههای مساجد تاثیر گذاری لازم را بر روی جوانان داشته باشد، باید این برنامهها به صورت قانونمند دنبال شود.
حجت الاسلام اشکوری بیان داشت: مسئولان باید برای مساجد برنامه ویژهای داشته باشند و امروز که جوانان ما در توفان تهاجم فرهنگی محاصره شدهاند برنامههای متنوع و جذابی در مساجد اجرا شود که جوانان بیش از گذشته به مساجد روی آورند.
نظر شما