چهار نمایشگاه تازه های کتاب در استان کرمان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مهدی محبان در مراسم افتتاح نمایشگاه تازه های کتاب شهرستان جیرفت اظهار داشت: تاکنون در شهرستانهای کرمان، جیرفت، بم و رفسنجان این مرکز راه اندازی شده و چهار هزار و 500 کتاب از تازه های نشر وارد استان کرمان شده است.

وی با اشاره به تاسیس مرکز تازه های کتاب در شهرستان جیرفت، تصریح کرد: مرکز تازه های کتاب شهرستان جیرفت شامل دو هزار عنوان کتاب است که در معرض دید مردم قرار گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: در کتابخانه های عمومی استان کرمان به ازای هر یک نفر باسواد یک جلد کتاب وجود دارد.

محبان با اشاره به ساخت مجتمع های فرهنگی و هنری در استان کرمان، اضافه کرد: برای ساخت هفت مجتمع فرهنگی و هنری در استان کرمان، 110میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته و این مجتمع ها در شهرستانهای کهنوج، قلعه گنج، رودبار و عنبر آباد، کوهبنان و شهربابک در حال ساخت است.



وی همچنین با اشاره به برگزاری جشنواره شعر رضوی در استان کرمان گفت: این جشنواره در آبان ماه سال جاری و در دو بخش به صورت منطقه ای برگزار می شود.

محبان گفت: بخش اصلی این جشنواره پیرامون زندگی و ابعاد مختلف شخصیت حضرت امام رضا(ع) و بخش ویژه آن نیز در خصوص شخصیت سایر ائمه اطهار(ع) است.

وی گفت: این جشنواره در سه منطقه استان کرمان برگزار می‌شود و آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره نیز تا 31 شهریور ماه تعیین شده است.