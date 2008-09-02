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۱۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۶:۵۹

چهار نمایشگاه تازه های کتاب در استان کرمان راه اندازی شد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: در نقاط مختلف این استان چهار نمایشگاه تازه های کتاب راه اندازی شده و استان کرمان از این لحاظ رتبه نخست در کشور را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مهدی محبان در مراسم افتتاح نمایشگاه تازه های کتاب شهرستان جیرفت اظهار داشت: تاکنون در شهرستانهای کرمان، جیرفت، بم و رفسنجان این مرکز راه اندازی شده و چهار هزار و 500 کتاب از تازه های نشر وارد استان کرمان شده است.

وی با اشاره به تاسیس مرکز تازه های کتاب در شهرستان جیرفت، تصریح کرد: مرکز تازه های کتاب شهرستان جیرفت شامل دو هزار عنوان کتاب است که در معرض دید مردم قرار گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: در کتابخانه های عمومی استان کرمان به ازای هر یک نفر باسواد یک جلد کتاب وجود دارد.

محبان با اشاره به ساخت مجتمع های فرهنگی و هنری در استان کرمان، اضافه کرد: برای ساخت هفت مجتمع فرهنگی و هنری در استان کرمان، 110میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته و این مجتمع ها در شهرستانهای کهنوج، قلعه گنج، رودبار و عنبر آباد، کوهبنان و شهربابک در حال ساخت است.
 
وی همچنین با اشاره به برگزاری جشنواره شعر رضوی در استان کرمان گفت: این جشنواره در آبان ماه سال جاری و در دو بخش به صورت منطقه ای برگزار می شود.

محبان گفت: بخش اصلی این جشنواره پیرامون زندگی و ابعاد مختلف شخصیت حضرت امام رضا(ع) و بخش ویژه آن نیز در خصوص شخصیت سایر ائمه اطهار(ع) است.

وی گفت: این جشنواره در سه منطقه استان کرمان برگزار می‌شود و آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره نیز تا 31 شهریور ماه تعیین شده است.

کد مطلب 742570

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