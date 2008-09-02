داوطلبان به منابع درسی موسسات غیرمجاز فراگیر اعتماد نکنند

دکتر سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه های وزارت علوم و دانشگاه پیام نور برای برخورد با موسسات غیرمجاز مجری کلاسهای آمادگی دوره های فراگیر افزود: در گذشته برخی نمایندگان مجلس پیش نویسی را برای این منظور از وزارت علوم درخواست کردند و وزارت علوم نیز برای برخورد با موسسات غیرمجاز مختلف اعم از موسسات غیر مجاز آموزش عالی آزاد، کنکور و دوره های فراگیر تهیه و به مجلس ارائه کرد اما به دلیل حجم کار بالای مجلس هفتم در صحن مطرح نشد.

وی ابراز امیدواری کرد این پیش نویس در مجلس هشتم مطرح و به تصویب برسد.

رئیس دانشگاه پیام نور اظهار داشت: در حال حاضر هیچ موسسه فراگیری توسط دانشگاه پیام نور تأیید نشده است اما باید ساز و کاری اندیشیده شود تا به موسساتی که کیفیت ارائه آموزشهای فراگیر را دارند، مجوز داده شود و به مردم معرفی شوند.

وی گفت: متأسفانه به دلیل اینکه تاکنون هیچ برخورد جامعی با این موسسات انجام نشده است، موسسات غیرمجاز بسیاری در زمینه برگزاری کلاسهای فراگیر ایجاد می شوند و منابع درسی را تعیین می کنند که داوطلبان پس از برگزاری آزمون متوجه می شوند با منابع آزمون تطبیق ندارد.

حسینی اظهار داشت: بنابراین بهتر است که فرهنگ عدم استفاده از موسسات غیرمجاز در جامعه ایجاد شود تا هیچ داوطلبی بدون اطلاع از وضعیت یک موسسه به ثبت نام در آن مبادرت نکند زیرا ضررهای این موضوع متوجه خود داوطلب است.