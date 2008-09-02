تشخیص اثر انگشت بر روی پوکه فشنگ / شناسایی عوامل بمب گذاریها

به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود پیشرفتهای چشمگیر در زمینه تکنولوژی دی ان ای، انگشت نگاری همچنان به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای شناسایی مجرمان باقی مانده است. بقایای اثر انگشت به دلیل وجود ترکیبات حیاتی مانند آمینو اسیدها و اوره موجود در پوست بر روی سطوح قابل تشخیص بوده که در صورت وجود گرمای بالا در محیط می تواند سوخته و از بین برود.

جان باند محقق اداره پلیس نورتامتون شایر و دانشمند دانشگاه لیسستر انگلستان در پی بروز مشکلات فراوان ناشی از حرارت ایجاد شده در اثر شلیک برای انگشت نگاری، شیوه ای جدید برای شناسایی آثار انگشت به جا مانده بر روی پوکه گلوله ها ابداع کرده است.

شیوه وی با استفاده از تعریق دست فرد در هنگام قرار دادن گلوله ها درون خشاب امکان پذیر است. به این شکل که عرق به جا مانده بر روی گلوله در اثر حرارت ناشی از شلیک تبخیر شده و نمک آن به جا خواهد ماند که حرارت بالا باعث ذوب نمک و ایجاد واکنش آن با فلز پوکه شده و در نتیجه خطوط سیاهی ناشی از وقوع واکنش های شیمیایی بر روی پوکه باقی خواهد گذاشت. این آثار حتی در اثر شستن یا ساییدن نیز از بین نخواهند رفت.

با این حال این شیوه تنها در مورد فلزهایی عملی است که دارای خاصیت واکنش پذیری خاصی باشند. برای مثال سطح فلزهایی مانند زینک و آلومینیم به دلیل اکسیده شدن سریع در مقابل هوا را لایه ای از اکسید پوشانده و مانع واکنش اثر انگشت با فلز خواهد شد. در عین حال فلزهایی مانند طلا و پلاتین کاملا غیر فعال بوده و به سختی دچار واکنش شیمیایی می شوند. بهترین فلز شناسایی شده برای این شیوه از انگشت نگاری مس است که خوشبختانه اکثر پوکه ها نیز از این فلز ساخته شده اند.

محققان معتقدند که بدون وجود تعریق دست نیز انگشت نگاری ممکن خواهد بود زیرا در این مواقع غدد چربی موجود در پوست انگشتان دست از خود رد چربی بر روی فلز به جا گذاشته و زمانی که پوکه در اثر حرارت بالای ناشی از شلیک اکسیده می شود، خطوط چربی مانع اکسیده شدن قسمتهای مربوط به اثر انگشت شده و در نهایت ردی درخشان از اثر انگشت بر روی پوکه به جا خواهد ماند.

بر اساس گزارش NewScientist، در حال حاضر محققان در تلاشند تا با بررسی و گسترش بیشتر این شیوه بتوانند از آن در شناسایی عوامل بمب گذاریها در کشورهای مختلف سود جویند.