عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

-در پی تصمیم استرالیا برای فسخ قرارداد هسته ای خود با روسیه، مسکو نسبت به این اقدام هشدار داد.

-تظاهرات مردم آمریکا در اعتراض به سیاستهای جمهوریخواهان در مینوستا به خشونت کشیده شد.

-"نانسی پلوسی" رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با حضور در محل قربانیان حمله اتمی آمریکا به ژاپن، نسبت به قربانیان شهر هیروشیما و ناکازاکی ادای احترام کرد.

-در پی ادامه ناآرامیها در تایلند، نخست وزیر این کشور در شهر بانکوک پایتخت تایلند وضعیت فوق العاده اعلام کرد.

-سخنگوی سناتور بایدن، خبرهای منتشر شده در رسانه های صهیونیستی مبنی بر اینکه معاون باراک اوباما به مقامات صهیونیستی گفته است که تل آویو باید با ایران هسته ای کنار بیاید را تکذیب کرد.

-"تارو آسو" رهبر حزب حاکم ژاپن از آمادگی خود برای تصدی پست نخست وزیری این کشور خبر داد.

-تل آویو خبر آمادگی خود برای عقب نشینی از روستای غجر را تکذیب کرد.

-در پی به نتیجه نرسیدن مذاکرات نخست وزیر و احزاب مخالف دولت کانادا، بزودی در این کشور انتخابات زودهنگام برگزار می شود.

-پلیس عراق از بازداشت یک بمب گذار انتحاری زن در حالیکه 20 کیلوگرم مواد منفجره با خود به همراه داشت خبر دادند.

-اتحادیه اروپا روز گذشته مذاکرات خود با روسیه را به منظور افزایش روابط، تا زمان خروج نظامیان روسی از خاک گرجستان متوقف کرد.