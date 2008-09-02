ایجاد غرفه های استقبال از دانشجویان جدیدالورود در پایانه ها

دکتر محسن اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: افرادی که در پایانه های استقبال از دانشجویان جدیدالورود حضور پیدا می کنند عمدتا از نیروهای شهرداری و فرهنگسراها هستند و این ایستگاهها چند روز مانده به آغاز سال تحصیلی دانشگاهها که دانشجویان به تدریج در حال ورود به تهران هستند راه اندازی می شوند.

وی از همکاری با سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران جهت راه اندازی گروههای موسیقی و برگزاری تئاتر دانشجویی خیابانی از میدان امام حسین (ع) تا میدان آزادی خبر داد و گفت: طرح این برنامه در حال نهایی شدن با سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران است که به مناسبت سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم از تهیه تقویم "مهر 87 تا مهر 88" خبر داد و گفت: سال گذشته اولین تقویم دانشگاهی طراحی شد. دومین تقویم دانشگاهی کشور امسال در تیراژ 15 هزار نسخه چاپ می شود و یک سری از آن بر روی کیوسک مطبوعات قرار می گیرد.