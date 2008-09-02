بمب ساعتی عراق / رد پای اسرائیل در بحران کرکوک



به گزارش خبرگزاری مهر، اخیرا عشایر منطقه فرات مرکزی عراق با برپایی تظاهراتی، تهدید کردند برای دفاع از آنچه عربیت کرکوک به زور متوسل خواهند شد و اجازه الحاق این منطقه نفت خیز به منطقه کردستان عراق را نخواهند داد.

یک وزیر دولت محلی کردستان عراق در واکنش به این تظاهرات و مخالفتهای گسترده با این موضوع(پیوستن کرکوک به منطقه کردستان عراق)، برخی طرفها را به آنچه تحریک احساسات مسالمت آمیز بر ضد کردها خوانده، متهم کرده است.

این مسئول با ابراز ناخرسندی از این مخالفتها گفته است : ما در شگفتیم چگونه مردمی که خود قربانیان رژیم سابق هستند؛ از آثار به جا مانده از رژیم سرکوبگر سابق حمایت و بر مسائل غیرواقعی پافشاری می کنند و در راه عربیت کرکوک به عنوان یک مسئله بسیار ترسناک حرکت می کنند؛کردها از کردی بودن کرکوک سخن نمی گویند، بلکه از کردستانی بودن آن حرف می زنند.

اما عصام ابوهلاله رئیس تجمع عشایر عراق در واکنش به این اتهامات می گوید : دیدگاه کردها درباره ملت عراق اشتباه است، برادران کرد گرایشهای جدایی طلبانه دارند و این موضوع آنها سبب پافشاری عشایر عرب بر عربیت کرکوک و مخالفت آنها با الحاق این منطقه به کردستان عراق می شود تا عراق یکپارچه بماند.

ابوهلاله درباره طرح رژیم صهیونیستی برای تجزیه عراق بر اساس فتنه طایفه ای و نژادی هشدار داد و گفت : هرچند فتنه طایفه ای شکست خورده است، اما اکنون طرح اسرائیل به سوی فتنه نژادی یعنی مناقشه کردی عربی حرکت می کند و متاسفانه برادران کرد خواسته یا ناخواسته به این مسیر کشانده می شوند که باید به آنها گفت اگر واقعا خواهان منافع عالی عراق هستند، نباید در این مسیر حرکت کنند.

درباره بحران پیچیده کرکوک و آینده آن و دستان پنهانی که مانع حل آن می شود با چند نفر از کارشناسان مسائل خاورمیانه به گفتگو نشسته ایم.

"حسن هانی زاده" کارشناس مسائل خاورمیانه با توصیف کرکوک به عنوان بمب ساعتی عراق درباره بحران به وجود آمده درباره این شهر نفت خیز به مهر گفت : بروز اختلاف میان دولتمردان عراقی درباره آینده سیاسی و جغرافیایی شهر کرکوک عراق، این شهر را یک بمب ساعتی برای عراق تبدیل کرده است.

شهر نفتی کرکوک که ساکنان آن از اعراب عراقی ، ترکمان ها و مسیحی ها وکردها تشکیل می شوند به علت تنوع بافت جمعیتی،با پیچیدگی های زیادی روبرو است.

وی افزود : اتحادیه میهنی به ریاست جلال طالبانی و حزب دموکرات به رهبری مسعود بارزانی خواهان پیوستن شهر کرکوک به منطقه خود مختارکردستان هستند در حالی که ترکمان ها واعراب عراقی ساکن این شهر که اکثریت را تشکیل می دهند؛ مایلند این شهر تحت حاکمیت دولت مرکزی عراق باقی بماند.

به گفته وی،کردها تلاش می کنند تا ماده 140 از قانون اساسی سریعا اجرایی شود تا وضعیت کرکوک هر چه زودتر روشن شود.ماده 140 تاکید دارد که مشخص شدن وضعیت کرکوک منوط به اجرای سر شماری دقیق و همه پرسی از ساکنان اصلی ،درباره وضعیت جغرافیایی و سیاسی چنین شهرهایی خواهد بود.

این کارشناس مسائل خاورمیانه افزود : تا کنون به دلیل شرایط امنیتی عراق وحضور نیروهای پیشمرگ کردستان عراق در کرکوک دولت مرکزی نتوانسته سرشماری عمومی رادر این شهراجرا کند.

هانی زاده، نقش رژیم صهیونیستی در بروز بحران کرکوک را پررنگ دانست و گفت : از سوی دیگر وجود دستهای فتنه گر وابسته به رژیم صهیونیستی برای برهم زدن وفاق موجود میان ساکنان کرد و عرب شهر کرکوک، اوضاع این شهر را پیچیده تر کرده است .

وی افزود : نیروهای رژیم صهیونیستی از سال 2003 یعنی پس از سقوط دیکتاتور بغداد راهی شهر کرکوک شدند تا در فرصتی مناسب از رهگذر تجزیه این منطقه بر نفت کرکوک دست یابند.

بنابراین بخشی از بحران این شهر که از تنوع شدید قومی برخوردار است؛به حضورنیروهای صهیونیستی در کرکوک برمی گردد.

هانی زاده اظهار داشت : در عین حال ترکمان ها واعراب ساکن کرکوک مدعی هستند که دو حزب اصلی کردستان یعنی اتحادیه میهنی و حزب دموکرات در طول پنج سالی که از سقوط رژیم بعث عراق می گذرد ؛بسیاری از ساکنان کرکوک را وادار به مهاجرت به خارج از این شهر کردند وهمه پرسی نمی تواند به حل بحران جمعیتی این شهر کمک کند.

وی افزود : بنابراین بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند بهترین راه حل برای کرکوک اعلام این منطقه سرسبز به عنوان پایتخت تابستانی عراق است تا ضمن باقی ماندن این شهر در محدوده حاکمیت دولت مرکزی، به الگویی برای همزیستی مسالمت آمیز میان تمام قومیتهای عراقی تبدیل شود.

درغیر این صورت کرکوک به یک کانون بحران میان کردها ودولت مرکزی تبدیل خواهد شد و هیچیک از طرفهای متنازع سودی از تشدید بحران در کرکوک نخواهند برد.

"مصیب نعیمی" مدیرمسئول و سردبیر روزنامه عرب زبان الوفاق درباره بحران کرکوک و آینده این شهر به مهر گفت : بحران کرکوک، بحران پیچیده ای می باشد،حضور اقلیتها یا قومیتهای مختلف در کرکوک که از موقعیت راهبردی مهمی برخوردار است و درخواست کردها برای الحاق این شهر نفت خیز به منطقه کردستان و مخالفت اعراب و ترکمانهای ساکن این شهر و تاکید آنها بر ضرورت باقی ماندن کرکوک تحت حاکمیت دولت مرکزی عراق است.

وی افزود : به اعتقاد بسیاری در عراق، برخی از اینکه این مسئله آغازی برای تنشهای احتمالی بعدی باشد، نگران هستند، زیرا مناطق کردنشین از شرایط امنیتی و ثبات بهتر نسبت به مناطق دیگر برخوردار هستند.

بر اساس دیدگاه اکثریت در عراق، این نگرانی وجود دارد که کرکوک به کانون تنش تبدیل شود و سبب بروز مشکلات برای دولت مرکزی شود، زیرا چنانکه مشخص است، مناطق کردنشین به سبب برخورداری از امنیت و ثبات بیشتر تقریبا از مناطق دیگر عراق جدا هستند.

نعیمی افزود : بررسی این موضوع در مجلس نمایندگان عراق آغاز شد و پیشنهادهایی مطرح شد و رهبران کرد هم دیدگاههایی در مجلس ارائه کرده اند که در نهایت باید این مسئله به شیوه مسالمت آمیز حل و فصل شود.



وی درباره نقش رژیم اسرائیل در شعله ور کردن بحران و سوء استفاده از آن گفت : شکی نیست که رژیم اسرائیل اولین برنده از هر گونه تنش در هر نقطه از منطقه خاورمیانه است، به ویژه در منطقه ای که در چارچوب محیط منطقه ای اراضی اشغالی قلمداد می شود.

این تحلیلگر مسائل خاورمیانه افزود : از دو دهه پیش، طرح صهیونیستی تحت عنوان ترانسفر وجود دارد که معنایش انتقال فلسطینی ها از مناطق اشغالی به شمال عراق است که این طرح معروفی است که صهیونیستها برای اجرای آن تلاش می کنند تا جایی که در کنیست(پارلمان اسرائیل) به شکل غیر رسمی و غیرعلنی مورد تایید قرار گرفته است.گفته می شود گروهی از دوستداران و مزدوران صهیونیست به همراه آمریکایی ها و با گذرنامه های آمریکایی یا اروپایی برای بررسی اوضاع عراق وارد این کشور شده و برای فتنه انگیزی و به وجود آوردن تنشهای طایفه ای تلاش می کنند.

مدیر مسئول روزنامه عرب زبان الوفاق خاطر نشان کرد : هنگامی که دستان صهیونیست در بحران قفقاز و حضور پررنگ اسرائیلی ها در گرجستان را می بینیم، نباید وجود چنین دستانی را در عراق بعید بدانیم.

"محمد صالح صدقیان" تحلیلگر مسائل خاورمیانه نیز درباره بحران کرکوک نیز به مهر گفت : ما با طمع ورزی ها و بلندپروازیهای آشکار کردها برای الحاق شهر کرکوک به منطقه کردستان روبرو هستیم که این موضوع با مخالفتهای گسترده ترکمانها و اعراب و تاکید آنها بر باقی ماندن کرکوک تحت حاکمیت دولت مرکزی عراق روبرو شده است.

وی گفت : به نظر می رسد کردها برای تاثیرگذاری بر بافت جمعیتی کرکوک تلاش کرده اند؛ ماده 140 قانون اساسی بر انجام همه پرسی برای کرکوک تصریح می کند، این همه پرسی مشخص می کند که آیا ساکنان کرکوک خواهان پیوستن به کردستان هستند یا اینکه همچنان تحت حاکمیت دولت مرکزی عراق باقی بمانند.

این تحلیلگر مسائل خاورمیانه افزود : اتهاماتی بر ضد کردها مطرح می شود به اینکه آنها توانسته اند گروههای کرد را از خارج شهر برای تاثیرگذاری بر نتیجه این همه پرسی وارد کنند؛ همچنین حرف و حدیثهای فراوانی گفته می شود به اینکه کردها برای الحاق کرکوک به کردستان تلاش می کنند تا فرصتی برای اعلام دولت کردستان باشد که در این صورت امکان تجزیه عراق وجود دارد و همین موضوع سبب نگرانی ملت عراق اعم از شیعیان یا اهل سنت و ترکمانها از اعلام استقلال منطقه کردستان در صورت الحاق منطقه نفت خیز کرکوک به آن شده است .

صدقیان درباره دستان پنهان برای شعله ور کردن فتنه مذهبی یا قومیتی و سوء استفاده از این بحران به ویژه دخالت رژیم صهیونیستی در این بحران اظهار داشت : نباید دخالت اسرائیل را در این بحران بعید بدانیم، زیرا از زمان سرنگونی صدام در سال 2003 تا کنون، اسرائیلی ها خواهان ثبات عراق نیستند و در نتیجه برای شعله ور کردن مناقشات تلاش می کنند.

وی خاطر نشان کرد : بنابراین دستان اسرائیلی به وضوح در بسیاری از مناطق عراق به ویژه کرکوک به چشم می خورد و هدف آنها تحریک مناقشه های طایفه ای است.

صدقیان درباره بهترین راه برای حل بحران کرکوک به مهر گفت : باید همه طرفها و گروههای عراقی به راه حل توافقی درباره این بحران دست یابند، زیرا شهر کرکوک از گروههای عربی، کردی و ترکمانی به عنوان سه قومیت مهم تشکیل شده است و این سه قومیت می توانند با نشستن در کنار یک میز، به یک فرمول توافقی به دور از گرایشهای نژادی دست پیدا کنند.





