بیانیه نرم سران اتحادیه اروپا درباره روسیه/ تداوم اختلافات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، فرانسه به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا با صدور بیانیه ای هوشیارانه عمل کردن در ارتباط با روسیه و تامل در روابط آینده با این کشور را از نتایج نشست امروز سران این اتحادیه در این مورد عنوان کرد.

نشست سران اتحادیه اروپا درباره تجدید نظر در روابط با روسیه مثل دفعات قبل با شکاف روبرو شد و کشورهای مختلف اروپایی دیدگاههای متفاوتی در این مورد داشتند.

در شرایطی که گوردون براون، نخست وزیر انگلیس خواستار تعلیق مذاکرات همکاری و مشارکت روسیه و اتحادیه اروپا شده است؛ وزارت خارجه اسپانیا هم با یادآوری این موضوع که این کشور از مخالفین اعلام استقلال یکجانبه کوزوو بوده است، خواستار احترام به تمامیت ارضی گرجستان شد.

لهستان هم که از مخالفین کرملین محسوب می شود در حمایت از دیدگاه انگلیس، ادامه مذاکرات درباره برنامه مشارکت و همکاری اتحادیه اروپا با روسیه را تا خروج کامل مسکو از قلمرو تفلیس غیرممکن اعلام کرد.

با وجود قاطعیت بعضی کشورهای اتحادیه اروپا در برخورد با مسکو بخاطر ورود به مناقشه قفقاز، فرانسه و آلمان موضعی محتاطانه در این ارتباط گرفته اند.

آنجلا مرکل، صدر اعظم آلمان در این ارتباط اعلام کرد: اتحادیه اروپا نباید روابط با مسکو را قطع کند بلکه لازم است مواضع خود را به روشنی به مسکو اعلام کند.

فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا نیز، روسیه را دشمن غرب ندانسته و آنرا برای پیشبرد اهداف اروپا لازم دانست.

وزارت خارجه روسیه در واکنش به تلاش متحدان آمریکا برای انزوای کرملین در جامعه جهانی نسبت به هر گونه تلاش برای تحریم این کشور در نشست امروز سران این اتحادیه در بروکسل هشدار داد.

این وزارتخانه همچنین از اتحادیه اروپا خواست از استفاده از زبان مجازات در ادبیات دیپلماتیک با روسیه پرهیز کند.

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در شرایطی که مسکو در اطراف مناطق خودمختار اوستیای جنوبی و آبخازیا نیروی حافظ صلح مستقر کرده، روسیه از ایجاد پلیس بین الملل در اطراف مرزهای اوستیای جنوبی و آبخازیا با گرجستان حمایت کرد.

همچنین در حالی که ناتو و آمریکا در حال افزایش نیروهای خود در دریای سیاه بوده و تحرکات نظامی در اطراف روسیه افزایش یافته است یک ژنرال ارشد ارتش روسیه از آمادگی این کشور برای مقابله با هر گونه تهاجمی از سوی هر دشمنی خبر داد و گفت: مسکو قادر به مقابله با هر دشمنی حتی دشمنی که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا حمایت شود، است.

میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهور گرجستان هم در تکرار انتقادات خود از غرب، حمله روسیه به کشورش را برنامه ریزی شده اعلام و از عدم دخالت غرب در جلوگیری از دخالت مسکو در جنگ اوستیا انتقاد کرد.

با اینکه غرب، روسیه را به خاطر استفاده از بمب های خوشه ای در مناقشه قفقاز مورد هجمه رسانه ای قرار داده است، یک گروه حقوق بشر اعلام کرد: گرجستان هم از بمب های خوشه ای با وجود ممنوعیت آنها، در جنگ اوستیا استفاده کرده است.



