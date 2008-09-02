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۱۲ شهریور ۱۳۸۷، ۹:۴۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

182 اثر نمایشی در بخش بازبینی سومین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن نمایش شهرستان مریوان از حضور 182 اثر نمایشی در بخش بازبینی سومین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان خبر داد.

فاتح بادپروا در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: 182 اثر نمایشی برای حضور در سومین جشنواره تئاتر خیابانی اعلام آمادگی کرده اند و بازبینی آثار از اوایل هفته آینده آغاز خواهد شد.

عضو ستاد اجرایی سومین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان یادآور شد: اعضای داوران بازبین سومین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان نیز تا آخر هفته جاری معرفی می شوند و بازبینی آثار از 15 شهریور ماه آغاز خواهد شد.

رئیس انجمن نمایش شهرستان مریوان خاطرنشان کرد: آخرین مهلت دریافت آثار تا پایان مرداد ماه سال جاری بود و پس از پایان بازبینی، فهرست آثار پذیرفته شده تا 25 شهریور ماه به اطلاع گروه ها خواهد رسید.

وی ادامه داد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان با همکاری مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای ترویج نمایش های مردمی قابل اجرا در مکانهای عمومی و نیز دستیابی عملی به تعریفی صحیح از نمایش خیابانی متکی بر فرهنگ ملی، سومین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان را برگزار می کند.

بادپروا بیان داشت: به تمامی گروه های راه یافته به جشنواره کمک هزینه پرداخت خواهد شد و در پایان، آثار برگزیده مجوز حضور در بخش غیررقابتی بیست و هفتمین جشنواره تئاتر بین المللی فجر را دریافت خواهند کرد.

عضو ستاد اجرایی سومین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان گفت: شهرستان مریوان در دوره های اول و دوم میزبانی شایسته بوده و امیدواریم دوره سوم این جشنواره نیز با موفقیت هر چه تمامتر و با استقبال بسیار خوب مردم در مریوان برگزار شود.

وی عنوان کرد: بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته سومین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان از 15 تا 20 مهر ماه در شهر مریوان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 742628

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