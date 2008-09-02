182 اثر نمایشی در بخش بازبینی سومین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

فاتح بادپروا در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: 182 اثر نمایشی برای حضور در سومین جشنواره تئاتر خیابانی اعلام آمادگی کرده اند و بازبینی آثار از اوایل هفته آینده آغاز خواهد شد .

عضو ستاد اجرایی سومین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان یادآور شد: اعضای داوران بازبین سومین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان نیز تا آخر هفته جاری معرفی می شوند و بازبینی آثار از 15 شهریور ماه آغاز خواهد شد .

رئیس انجمن نمایش شهرستان مریوان خاطرنشان کرد: آخرین مهلت دریافت آثار تا پایان مرداد ماه سال جاری بود و پس از پایان بازبینی، فهرست آثار پذیرفته شده تا 25 شهریور ماه به اطلاع گروه ها خواهد رسید .

وی ادامه داد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان با همکاری مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای ترویج نمایش های مردمی قابل اجرا در مکانهای عمومی و نیز دستیابی عملی به تعریفی صحیح از نمایش خیابانی متکی بر فرهنگ ملی، سومین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان را برگزار می کند .

بادپروا بیان داشت: به تمامی گروه های راه یافته به جشنواره کمک هزینه پرداخت خواهد شد و در پایان، آثار برگزیده مجوز حضور در بخش غیررقابتی بیست و هفتمین جشنواره تئاتر بین المللی فجر را دریافت خواهند کرد .

عضو ستاد اجرایی سومین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان گفت: شهرستان مریوان در دوره های اول و دوم میزبانی شایسته بوده و امیدواریم دوره سوم این جشنواره نیز با موفقیت هر چه تمامتر و با استقبال بسیار خوب مردم در مریوان برگزار شود .