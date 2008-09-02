به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج نظرسنجی پایگاه خبری سی بی اس نشان داد که فاصله هشت درصدی اوباما از مک کین پس از برگزاری همایش دموکراتها ایجاد شده است ، زیرا تا قبل از آن این فاصله سه درصد بود.

بر پایه این نظرسنجی ، اوباما و " جوزف بایدن" معاون اول وی هم اکنون با 48 درصد از مک کین و " سارا پیلین" معاون وی با 40 درصد پیش هستند.

با وجود این نتیجه، اما تعداد قابل ملاحظه ای از رای دهندگان آمریکایی هنوز قاطعانه تصمیم خود را نگرفته اند.

پیش از این نظرسنجی ، مک کین در بین رای دهندگان مستقل 12 درصد از اوباما پیش بود، اما هم اکنون اوباما در این گروه با 43 درصد در برابر 37 درصد پیش است.

پیشتازی اوباما در بین زنان نیز افزایش است، زیرا وی با 50 درصد در برابر 36 درصد از مک کین پیش است.

یکی دیگر از نتایج این نظرسنجی هم این بود که دو سوم از مردم آمریکا اطلاعات کافی از پیلین ندارند .

میزان محبوبیت بایدن به نسبت 2 به 1 برآورد شد که البته نیمی از رای دهندگان هنوز تصمیم خود را نگرفته اند.

این نظرسنجی روی 875 نفر از مردم آمریکا طی روزهای 29 تا 31 آگوست ( 8 تا 10 شهریورماه) سال 2008 انجام شد.