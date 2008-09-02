پیوستن علی کریمی به صنعت مس بعید به نظر می رسد

یوسف آبادی در گفتگو با مهر با انتقاد از تعطیل شدن لیگ برتر به دلیل شرکت تیم ملی در بازیهای مقدماتی جام جهانی اظهار داشت: با توجه به پیروزی صنعت مس بر استقلال تهران صنعت مس در شرایط مطلوب روحی برای ادامه روند موفقیتهای خود قرار داشت اما متاسفانه تعطیلات طولانی باعث خارج شدن بازیکنان از شرایط روحی خاص بعد از بازی با استقلال شد.

وی گفت: صنعت مس کرمان از امروز تمرینات خود را پی می گیرد و فقط برای کسب 3 امتیاز بازی، مقابل پیروزی تهران قرار خواهیم گرفت.

یوسف آبادی عنوان کرد: خوشبختانه صنعت مس کرمان تمام بازیکنان خود را در اختیار دارد و هیچ کدام از بازیکنان محروم و یا مصدوم نیستند.

وی گفت: با توجه به بازیکنان قدرتمندی که در اختیار داریم با یک بازی جنگنده مقابل پیروزی قرار می گیریم و حتی راضی به کسب نتیجه تساوی نیستیم.

