مجوز تنظیم وسایل توزین در یزد به بخش خصوصی اعطا شد

حسین حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: با توجه به بررسیهای به عمل آمده توسط کارشناسان واحد اوزان و مقیاسهای این اداره کل، نیاز به تایید صلاحیت تعمیرکار در زمینه وسایل توزین احساس شد که برای اولین بار در کشور، مجوز تعمیر و تنظیم وسایل توزین بر اساس استانداردهای ملی 747، 2369، 1-6589 توسط اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان یزد به بخش خصوصی واگذار شد.

وی افزود: این اقدام علاوه بر توجه به بخش خصوصی و کاهش تصدی گری سازمانهای دولتی منجر به رونق اقتصاد در بخش خصوصی می شود.

این مسئول همچنین خاطرنشان کرد: حدود 60 درصد از پروانه های کاربرد علامت استاندارد طی سه سال گذشته در این اداره کل صادر شده است و 40 درصد بقیه مربوط به سالهای گذشته بوده است.