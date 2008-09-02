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۱۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴:۲۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

اتخاذ رویکرد جدید برای معادن غیر فعال در گیلان ضروری است

اتخاذ رویکرد جدید برای معادن غیر فعال در گیلان ضروری است

رشت - خبرگزاری مهر: ابراهیم فرجی گفت: برای جلوگیری از هدر رفتن سرمایه‌های ملی در استان گیلان باید رویکرد جدیدی برای معادن دارای اخذ مجوز که سالهاست رها شده‌اند، اتخاذ شود.

رئیس اداره حفاظت و حمایت منابع طبیعی گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: این معادن در بستر طبیعت زخم ایجاد کرده‌اند که باید هرچه سریعتر ساماندهی شوند.

وی با اعلام اینکه سال جاری تاکنون برای 15 هکتار از عرصه‌های استان مجوز اکتشاف و بهره‌برداری صادر شده است، گفت: در سه ماهه نخست سال جاری 42 مورد درخواست واگذاری عرصه‌های ملی برای اکتشاف و بهره ‌برداری معدن به اداره کل منابع طبیعی گیلان ارسال شده است.

فرجی بیان داشت: اخذ مجوزها و موافقت نامه‌ها از طرف اداره کل منابع طبیعی گیلان برای اکتشاف و بهره‌برداری از معادن در عرصه‌های ملی استان، بر اساس موقعیت مکانی، پوشش گیاهی و درختی و خارج بودن از طرح‌های منابع طبیعی صورت می گیرد.

رئیس اداره حفاظت و حمایت منابع طبیعی گیلان گفت: با توجه به اهمیت بحث توسعه پایدار استان، واگذاری امور به بخش خصوصی و اشتغالزایی برای جوانان تحصیل کرده و متخصص، رویکرد بسیار مثبتی در معادن و تسریع امور مربوط به آن در اداره کل منابع طبیعی گیلان وجود دارد.

فرجی ادامه داد: با وجود قوانین و آیین نامه‌های اجرایی در بحث معادن از مسئولان انتظار داریم افرادی را که دارای سوابق اجرایی در این حوزه هستند بیشتر حمایت کنند و تمام دستگاه‌های اجرایی نیز قبل از انجام هرگونه فعالیت عمرانی با اطلاع رسانی و استعلام از منابع طبیعی وارد عرصه شوند.

کد مطلب 742648

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