به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، جشنواره فرهنگی و هنری طریق جاوید از سوی مرکز فرهنگی دانشجویی امام (ره) و انقلاب اسلامی جهاد دانشگاهی کشور و مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) با هدف گسترش فرهنگ عمومی و تقویت زمینه های معنوی و ایجاد بنیان های استوار دینی در جامعه به صورت دوسالانه در رشته های مختلف برگزار می شود.

در ششمین دوره برگزاری این جشنواره هنرمند خوشنویس بیرجندی توانست با ارائه اثر خوشنویسی از اشعار امام (ره) مقام اول این جشنواره در رشته شکسته نستعلیق را کسب نماید.

مهدی اسماعیلی مود توانسته در پنج دوره از برگزاری این جشنواره مقام کسب نماید، همچنین وی تاکنون 18 مقام اول و برگزیده جشنواره های سراسری را در رشته خوشنویسی از آن خود کرده است.

اثر برگزیده این هنرمند جهت استفاده در موزه حضرت امام خمینی (ره) از وی خریداری شده است.