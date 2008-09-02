استاد دانشگاه "سونوما" قرارداد خود را با ناشر فسخ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس دموکرات، این استاد دانشگاه در مصاحبه کوتاهی در مورد اقدام خود گفت : قیمتهای کتابها هر روز بالا می رود و سود آن تنها برای ناشرینی است که مطمئنا هیچ دغدغه ای جز پول درآوردن از نیاز اولیه دانشجویان ندارند. اوضاع قیمتهای کتابها در حیطه دروس رشته های پزشکی از دیگر رشته ها بحرانی تر است چون کتابهای این درسها بعدا به عنوان مرجع مورد استفاده و نیاز مرتب دانشجو در حیطه حرفه ای اش خواهد بود و به این ترتیب او هیچ گریزی از خرید کتاب ندارد.

وی افزود : از طرف دیگر، ما استادان این درسها به عنوان مولف ناگزیریم به طور مرتب کتابهای خود را بازنگری و به روز کنیم و به همین خاطر هر ساله ناشرین با استفاده از این مسئله قراردادهای جدیدی را با ما می بندند. این مسئله به آنها امکان می دهد که تغییر قیمت کتاب را برای سازمانهای ناظر توجیه کنند و همه چیز به نفع آنها و به ضرر دانشجو تمام می شود.

فارمر در ادامه با افشای حرکات غیراخلاقی ناشرین ادامه داد : وقتی در قرارداد امسال پیشنهاد قیمت شگفت آور 218 دلار را برای هر نسخه از چاپ جدید کتابم دیدم با ناشر تماس گرفته و به او اعتراض کردم اما او این کار من را به نارضایتیم از سهم تالیف برداشت کرد و قول داد قیمت کتاب را اندکی بالاتر ببرد و دستمزد قرارداد را هم بیشتر کند.

پس از این اتفاق فارمر قراردادش را با ناشر فسخ کرده و با انتقال حقوق نشر به انتشارات دانشگاه می خواهد نسخه های ارزان 20 دلاری کتابش را درآستانه سال جدید تحصیلی در دانشگاه عرضه کرده و با این روش به دانشجویان کمک کند.

به عقیده وی شاید این اقدام طرفدارانی هم پیدا کند و تولید کنندگان کتب دانشگاهی منفعت طلبی را کنار بگذارند.