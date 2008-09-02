15 هزار و 304 میلیارد ریال، حجم کل نقدینگی هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، ناصر رسایی، صبح امروز در نشستی خبری اظهار داشت: در حال حاضر نسبت میزان سپرده های مردم به تسهیلات پرداختی در سراسر استان هرمزگان 130 درصد است که حدود 60 درصد بالاتر از سهمیه استان بوده که این مبلغ از محل سهمیه سایر استانها تامین شده است.

وی جمع کل تسهیلات اعطایی بانکهای دولتی هرمزگان در قالب طرحهای متعدد تا پایان مرداد 87 در فاصله زمانی دو ساله اخیر را معادل 16 هزار و 584 میلیارد و 207 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: سهم بانک ملی جمهوری اسلامی ایران معادل 20 درصد از کل تسهیلات اعطایی به مردم در این استان بوده است.

رئیس کل بانک ملی استان هرمزگان ادامه داد: تعداد کل پرسنل بانکهای استان هرمزگان در قالب تمامی بانکهای دولتی معادل سه هزار و 61 نفر است که در قالب 355 شعبه در سراسر هرمزگان مشغول ارائه خدمات متعدد بانکی به مردم هستند.

رسایی سیاست اساسی سال 87 بانک ملی هرمزگان را تاکید بر وصول مطالبات عقب افتاده برشمرد و افزود: عدم پرداخت مطالبات از سوی دریافت کنندگان تسهیلات موجب کاهش توانایی بانک در پرداخت تسهیلات جدید می شود که می تواند بانک را با چالشی جدی مواجه کند.

وی با اشاره به تعداد کل 70 سامانه ATM نصب شده در بانکهای ملی استان هرمزگان بیان داشت: با هدف افزایش بهره گیری مردم از کارتهای اعتباری تاکنون بیش از دو هزار دستگاه P.O.S در میان تجارتخانه ها و فروشگاهها و مراکز خرید توزیع شده است.