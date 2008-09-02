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۱۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۴۹

پنج خانه عالم در نهبندان ساخته می شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی نهبندان از ساخت پنج خانه عالم در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام مصطفی مرشدی در مراسم سرکشی از مراحل ساخت خانه های عالم در نهبندان افزود: این خانه ها در روستاهای میغان، گرم تمام ده، دهسلم، سیدان و برک ساخته خواهد شد.

وی از پیشرفت فیزیکی 20 درصدی ساخت این خانه ها در شهرستان خبر داد و اظهار داشت: ساخت خانه های عالم می تواند زمینه و بستر فعالیتهای فرهنگی در منطقه را فراهم سازد.

حجت الاسلام مرشدی مهمترین هدف از ساخت خانه های عالم را حل مشکلات دینی و فرهنگی و آشنایی مردم با احکام اسلامی دانست و خاطر نشان کرد: دشمنان اسلام درصدد هستند که از طریق تهاجمات فرهنگی و تحریمات اقتصادی موجبات دلسردی مردم را فراهم سازند.

وی خواستار همکاری مسئولان استان و شهرستان در ساخت خانه های عالم شد و افزود: استقرار عالمان دینی در مراکز مختلف مهم ترین نقش را در خنثی کردن توطئه های دشمنان ایران اسلامی دارد.

کد مطلب 742668

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