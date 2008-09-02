پنج خانه عالم در نهبندان ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام مصطفی مرشدی در مراسم سرکشی از مراحل ساخت خانه های عالم در نهبندان افزود: این خانه ها در روستاهای میغان، گرم تمام ده، دهسلم، سیدان و برک ساخته خواهد شد.

وی از پیشرفت فیزیکی 20 درصدی ساخت این خانه ها در شهرستان خبر داد و اظهار داشت: ساخت خانه های عالم می تواند زمینه و بستر فعالیتهای فرهنگی در منطقه را فراهم سازد.

حجت الاسلام مرشدی مهمترین هدف از ساخت خانه های عالم را حل مشکلات دینی و فرهنگی و آشنایی مردم با احکام اسلامی دانست و خاطر نشان کرد: دشمنان اسلام درصدد هستند که از طریق تهاجمات فرهنگی و تحریمات اقتصادی موجبات دلسردی مردم را فراهم سازند.

وی خواستار همکاری مسئولان استان و شهرستان در ساخت خانه های عالم شد و افزود: استقرار عالمان دینی در مراکز مختلف مهم ترین نقش را در خنثی کردن توطئه های دشمنان ایران اسلامی دارد.