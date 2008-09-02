به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، "مایکل ویکلین" رئیس بخش دین و اخلاق شبکه بی بی سی ساخت برنامه دینی را فرآیندی درحال رشد توصیف کرد.

برنامه های دینی که به عنوان روند جدید شبکه های تلویزیونی بریتانیا درنظر گرفته می شوند برای گزارش درباره ادیان مختلف در جامعه چند فرهنگی بریتانیا بودجه های قابل ملاحظه ای دریافت می کنند.

در میان برنامه‌هایی که طی چند سال گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته می توان به برنامه هایی چون "خدای دروغین کشیش"، "نهایت زیارت"، "مرا مسلمان کن" و "خداوند سیاه است" اشاره کرد.

برنامه های شبکه چهار بریتانیا به عنوان یک شبکه دولتی دربرگیرنده برنامه هایی با عناوین فرقه افراط گرا درباره بمبگذاران انتحاری، جنگ برسر سرزمین مقدس، اتاق انتظار خداوند بودند.

برنامه " ترانه های تجیلی" از بی بی سی به عنوان برنامه ایی که براساس سرودهای مسیحی سنتی ساخته شده اکنون برای پنجمین دهه متوالی است که از این شبکه پخش می شود و بسیاری اعتقاد دارند این برنامه یکی از محبوب ترین برنامه های دینی است که در دنیا تماشاگر دارد.

افراد فعال در رسانه ها اعتقاد دارند این روند از برنامه های دینی از علاقه احیا شده به دین در جامعه بریتانیا استفاده عملی کرده است.

"ویکلین" رئیس بخش دین و اخلاق بی بی سی گفت: ما درگیر فضای احیا و تجدید حیات دین شده ایم.

"مارک تامپسون" مدیرکل بی بی سی یادآور شد که پیش از این چنین اشتیاقی نسبت به برنامه های دینی وجود نداشت، در گذشته دین در حاشیه بود و در بیشتر موارد در مستندها، کمدی ها و درام ها غایب بود، مگر برای افرادی که خود به دین علاقه داشتند.

وی افزود: جدا از بحث پخش برنامه تلویزیونی در رسانه های مکتوب نیز گفتمان عمومی درباره دین درگرفته اما تلویزیون همواره محفل زنده ای برای بحث درباره آینده امور جاری، پوشش هنر و دارم بوده است.

نقش دین در جامعه بریتانیا اخیرا افزایش چشمگیری یافته است.