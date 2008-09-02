به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونایتدپرس، رسانه های اسرائیل روز گذشته اعلام کردند که جو بایدن، معاون باراک اوباما، در گفتگو با مقامات اسرائیل تاکید کرده است که "ایران به قدرت اتمی تبدیل خواهد شد و به نظر می رسد که همه فشارها و تحریم های جهانی نیز علیه دولت تهران کارساز نخواهد بود، و اسرائیل باید خود را برای دورانی که ایران یک قدرت اتمی باشد، آماده کند و با هسته ای شدن ایران کنار آید.

"دیوید واده" سخنگوی بایدن بلافاصله با تکذیب این خبر اعلام کرد که بایدن هرگز نگفته است که اسرائیل باید با ایران هسته ای کنار بیاید بلکه( به ادعای وی) چه در محافل خصوصی و چه به طور علنی بر تهدید بودن ایران هسته ای تاکید دارد.

این سخنگوی این اخبار را ساخته و پرداخته گروههای مخالف دانست .

رسانه های اسرائیلی روز گذشته به نقل از بایدن نوشتند که وی "با گشودن جبهه نظامی علیه ایران شدیداً مخالف است ولی درعین حال معتقد است که راهکارهای سیاسی نیز چاره ساز نیست".