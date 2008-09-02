توافقات مرزی ایران و عراق بعد از عید فطر به اجرا در می آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو نوا، رئیس هیئت مذاکره کننده عراقی با طرف ایرانی به منظور بررسی موضوع ترسیم مرزهای مشترک اعلام کرد : دو طرف بعد از سه روز مذاکره مستقیم درباره ترسیم مرزهای خشکی و آبی به توافق رسیدند.

همچنین در این مذاکرات درباره برگزاری نشست گسترده مسئولان مرزی دو طرف در استان واسط در ماه ژانویه آتی نیز توافقاتی به عمل آمد.

محمد الحاج حمود رئیس هیئت عراقی دراین باره گفت : مذاکراتی درباره شروط کار ، زمان و دستمزدها و مسئله امنیت به منظور ایجاد علائم مرزی در 1400 کیلومتر از مرزهای مشترک انجام شد و به این ترتیب این توافقات بعد از عید فطر اجرایی می شود.

درباره موضوع میادین نفتی مشترک دو کشور و متهم کردن طرف دیگر مبنی بر استفاده از ذخایر طرف مقابل قرار شد، کمیته ای با نظارت وزیرنفت عراق تشکیل شود و بعد از عید فطر به بررسی همه پایگاه های بهره برداری میادین مشترک نفتی و تعیین حقوق هر یک از این میادین بپردازند.

درباره موضوع آب نیز ، قرار شد تا دو وزیر نیروی ایران وعراق دراین باره نشستی را داشته باشند.

رئیس هیئت مذاکره کننده عراقی با طرف ایرانی درپاسخ به سوالی درباره صحت برکناری وی از ریاست تیم مذاکره کننده با طرف آمریکایی درباره توافقنامه امنیتی طولانی مدت بین بغداد و واشنگتن گفت : این خبر نادرست است و از سوی مغرضان منتشر شده است.